G3’te kadın sayısı arttı, ilk kez Suriyeli bir girişimci de geldi
Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forumu’nda bu yıl 1000’e yakın girişimci adayı 80 mentörle bir araya gelip sorularını sordu, ilham aldı. Foruma katılımda kadınların oranı yüzde 53’e yükselirken, bu yıl ilk kez Suriyeli bir mülteci de girişimci adayı olarak katılım sağladı.
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