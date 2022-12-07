GateTR, Boğaziçi Üniversitesi’nde kripto paralardaki güvenlik önlemlerini anlattı

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Finance Break etkinliği finans sektöründeki birçok paydaşı bir araya getirdi. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen etkinliğe global kripto para borsası GateTR de katıldı. Finance Break’te konuşmacılar arasında yer alan Gate Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, kripto piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sistemdeki güvenlik önlemlerini ele alan bir konuşma gerçekleştirdi.

Oturumda, kullanıcı tarafındaki para ve güven ilişkisine dair görüşlerini aktaran Kafkas Sönmez, bazı dönemlerde harcama ve birikim eğilimlerinin değişim gösterdiğini vurguladı. Kripto para ve kağıt paralar arasındaki bağa dair değerlendirmelerde bulunan Kafkas Sönmez, kripto para borsalarının işleyişine ilişkin önemli detayların altını çizdi. Rezerv kanıtlarının ve kullanıcı koruma fonlarının güven unsurları özelindeki konumunu ifade eden Sönmez, kullanıcıların temel ve teknik analiz öğrenmesinin önemine ve varlık kanıtı sunan borsaların desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca etkinlik kapsamında kripto ekosistemine dair birçok önemli veri de katılımcılarla paylaşıldı.

Son dönemde finans sektöründe öne çıkan birçok başlığın ele alındığı Finance Break’te, katılımcılar finans piyasalarının geleceğini konu alan birçok oturumu takip etme fırsatını yakaladı. Kripto ekosisteminde yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği oturuma başta öğrenciler olmak üzere, finans sektörünü yakından takip etmek isteyen katılıcılar, uzman konukların sunumlarını dinledi.