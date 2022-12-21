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Gaziray yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek

Gaziantep'teki Gaziray yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Gaziray banliyo tren seferlerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz yararlanmaya devam edebilecek.

AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, vatandaşlar, Gaziray banliyo tren seferlerinden 6 Kasım-31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) ücretsiz yararlanacak.

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