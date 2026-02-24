Gece hayatı alarm veriyor! 75 bin kişi işsiz kaldı

Dünyaca ünlü İngiliz gece hayatı kırılma noktasına geldi.

Sektörün en önemli kuruluşlarından NTIA tarafından yayımlanan son rapora göre, pandemi sonrası artan maliyetler, vergi yükü ve değişen tüketici alışkanlıkları sektörü ciddi biçimde zayıflattı. 2020 öncesinde 1247 olan kulüp sayısı 799’a geriledi.

Kulüplerin üçte biri yok oldu

Son beş yılda İngiltere’deki gece kulüplerinin yaklaşık üçte biri kapandı. Gece ekonomisi, Mart 2020’ye kıyasla yüzde 28,2 küçüldü. Sadece 2025 yılında geç saatlere kadar açık olan mekanların yüzde 4’ünden fazlası faaliyetini durdurdu.

Sistematik bir başarısızlık göstergesi

Sektördeki daralma istihdama da sert yansıdı. 2024 yılında 65 bin kişi işini kaybetti. 2025’in ilk dokuz ayında ise yaklaşık 10 bin ek istihdam kaybı yaşandı. NTIA raporu, bu tablonun artık “uyarı” değil, sistematik bir başarısızlık göstergesi olduğunu vurguladı.

Hükümete vergi indirimi çağrısı

NTIA yöneticileri, artan maliyetler karşısında sektörün yalnız bırakıldığını savundu. Özellikle konaklama ve gece işletmeleri için KDV indirimi talep edildi. Sektör temsilcileri, aksi halde daha fazla mekanın kapanacağını belirtiyor.

Büyük zincirler de ayakta kalamadı

Kriz yalnızca küçük işletmeleri değil, büyük markaları da vurdu. Revel Collective, Ocak 2026’da iflas sürecine girerek 21 şubesini kapattı ve yaklaşık 600 kişiyi işten çıkardı. Simmons kokteyl zinciri de 2025’te yeniden yapılandırmaya gitti.

Eğlence saatleri değişti

Tüketici alışkanlıklarındaki değişim de sektörün gelir yapısını dönüştürdü. Artık 02.00’ye kadar süren eğlence yerine, 17.00-19.00 arası “erken saat” buluşmaları daha fazla gelir üretiyor. Artan ulaşım maliyetleri ve güvenlik kaygıları, tercihleri etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.