Geleceğe sıçrama dijitalleşmeyle olacak

20 Aralık 2017

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - PwC Türkiye’nin yıllık olarak düzenlediği Çözüm Ortaklığı Platformu 16. yılında ‘Geleceğe Sıçramak’ temasıyla dün gerçekleşti. Etkinlikte, ekonomik, teknolojik gündem ile akıllı şehirlere dair gelişmeler seminer ve sunumlarla ele alındı. Ortak görüş ise, geleceğe sıçramanın şirketlerin ve şehirlerin dijitalleşmesiyle olacağı yönünde.

Açılış konuşmasını yapan PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, etkinlikte 27 tane workshop gerçekleştirileceğini söyledi. PwC hakkında bilgi veren Yalçın, “58 ülkede 236 binden fazla çalışan var. 37.7 milyar dolar küresel geliri var. Türkiye’de ise 37. yıldayız. Bin 700’den fazla çalışanımız var. Çalışan kadın oranı yüzde 52” diye konuştu. Dünyanın en güçlü B2B markası olduklarını belirten Yalçın, “Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarıyla ihracat birim değeri ve toplam faktör verimliliği artırılmalı” dedi.

2017’de teknolojiye 3 trilyon dolar yatırım

‘Geleceğe Sıçramak’ adlı panelin moderatörlüğünü Fütüristler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Murat Şahin yaptı. Şahin, bir tahmine göre, 2025 yılında 4 kilometreye kadar olan teslimatların akıllı dronelarla yapılacağını, bir araştırmaya göre de 2020 yılına kadar dijitalleşmemiş şirket kalmayacağını söyledi. Şahin, 2017 yılında şirketler ve devletlerin teknolojiye 3 trilyon dolar yatırım yaptıklarını kaydetti.

Kamusal alanda gerçekleşecek gelişmeler hakkında bilgi veren Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akçıl, “Dünyanın en iyi operasyon merkezlerinden biri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) içinde kuruldu. Burada afet simülasyonu konusunda çalışıyoruz. Herhangi bir binada deprem veya felaket olması durumunda o mahalle ve binadaki verilerin analizinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Bir şehrin yatırımcı çekmesi için kamu ve diğer kuruluşların koordineli olması gerektiğini söyleyen Akçıl, “Geleceğe sıçramanın şehirlerin liderliğiyle olacağını düşünüyoruz” dedi.

"Şirketler siber güvenlik tatbikatı yapmalı" Şirketlerin yapay zeka etrafındaki yatırımlarını artırdığını dile getiren IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan, şirketlerin yangın tatbikatı gibi siber güvenlik tatbikatı da yapması gerektiğini vurguladı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Inventram Genel Müdürü Cem Soysal, “6 tane şirket ve 48 tane patent yatırımımız var. Robot elini insan eli hassasiyetine taşıyan bir çalışma yapıyoruz. Parkinson semptomlarını tedavi eden bir sistem var. Birtakım cihazlar geliştirdik, prototip aşamasındalar” dedi.