Gemi ihracatında 2017 yüzde 60 artışla kapanıyor

21 Aralık 2017

Aysel YÜCEL

Gemi ve yat ihracatı hızlı yükselişini sürdürüyor. Kasım sonu itibariyle yüzde 50 artışla 1 milyar 217 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, aralık ayının ilk iki haftasında da 100 milyon dolara yakın ihracat yaptı. GYİB Başkanı Başaran Bayrak, 2017'yi yaklaşık yüzde 60 ihracat artışı ile 1 milyar 350 milyon dolar seviyelerinde kapatmayı öngördüklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl ihracatta büyük düşüş yaşayarak, 1 milyar dolar barajını aşamayan gemi inşacılar, 2016'yi 815 milyon dolarla kapamıştı. Sektör 2017'de ise hızlı yükselişe geçmiş, özellikle yılın ikinci yarısında üst üste ihracatını en fazla artıran sektör olmuştu. Gemi inşacıların toplam ihracattan aldığı pay da bu yıl tarihinde ilk kez yüzde 1'i geçmişti. Kasım ayında sektör geçen yılın kasım ayına göre düşüş yaşasa da 11 aylık toplam ihracat yüzde 50 artışla 1 milyar 217 milyar dolara ulaştı. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği(GYİB) Başkanı Başaran Bayrak, aralık ayında da ihracatın iyi gittiğini belirterek, "Kasım ayında 125 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bir önceki yıla göre düştük ancak yıl bazında baktığınız zaman 11 ayda 1 milyar 217 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Bu da 2016 yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış anlamına geliyor. 2016'da 815 milyon TL'de kalmıştık. Sanayi sektörleri içerisinde en başarılı sektörlerden biri olduk bu sene. Aralık ayı iyi gidiyor. 14 aralık tarihine kadar 86 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2016'yı 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat rakamıyla kapatacağımızı öngörüyoruz" dedi.

2. el satışları ihracatı artırdı

İhracattaki bu artışta armatörlerin 2. el gemilerini satmaya başlamasının da etkili olduğunu dile getiren Başaran Bayrak, "Yapılan ihracatın tamamı yeni inşa satışlarından kaynaklanmıyor. 2. el gemilerin yurt dışına satılması da ihracat rakamlarına yansıyor. Satış yapıların bazıları ise reel satışlar olmayabiliyor. Çünkü bayrak değiştiren armatörler oluyor bu da ihracat sayılabiliyor. Oranlara baktığımız zaman yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 50'sinin üretici firmalar, kalan yüzde 50'sinin ise armatörlerin sattığı ikinci el gemilerden kaynaklandığını görüyoruz" diye konuştu.

"2018'de düşüş yaşanabilir"

Bu yıl yaşanan artışa rağmen 2018 yılından çok umutlu olmadıklarını dile getiren Başaran Bayrak, şöyle konuştu:

"2018'de ihracatın düşmesinden endişe ediyoruz. Siyasi belirsizlikler bizi çok etkiliyor. Özellikle en önemli pazarımız olan Avrupa'da Türkiye'ye sipariş vermek konusunda tereddütlü davranıyorlar. Türk bankalarının teminat mektupları kabul edilmiyor. Siparişlerin bazıları çevre ülkelere kayıyor. Sanki burada savaş varmış gibi davranıyorlar. Benim tahminim önümüzdeki yıl bu yılki kadar başarılı olamayabileceğimiz yönünde."