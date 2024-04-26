Genç girişimcilere vize muafiyeti kritik önemde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı düzenlenen “Türkiye-Avrupa Birliği, Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Yüksek Düzeyli Diyalog 2. Toplantısı”na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kacır, bilim ve teknoloji politikaları, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümü, Türkiye’nin AB fonlarından daha etkin yararlanması, bilim ve ARGE ile ilgili AB yapılarına katılımının artmasının da aralarında yer aldığı konularda önemli istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Araştırma ve inovasyon alanında, Avrupalı ortaklarla somut işbirliğinin örnekleri arasında dünyanın en büyük sivil AR-GE programı Ufuk Avrupa’da Türkiye’nin başarı grafiğinin yer aldığını belirten Kacır şunları söyledi: “ 2021-2027 yıllarını kapsayan Ufuk Avrupa Programı’nda, 2021 yılından bu yana 1107 Türk yürütücünün dahil olduğu 486 proje aracılığıyla 243 milyon euro hibe desteğini Türkiye’ye kazandırdık.

Buna ilave olarak, çok ortaklı projelerde koordinatör olarak yer alan kuruluş sayısını da 40’a yükselttik. 700 milyon euroyu aşan fon büyüklüğüyle yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere, AR-GE, teknoloji transferi ve ticarileştirme projelerini destekleyen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB-Türkiye arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğini kuvvetlendirmede kilit rol üstlenmekte.”

“Gümrük Birliği revize edilmeli”

Bakan Kacır, Türkiye’nin güçlü AR-GE ve teknoloji ekosistemi, nitelikli nüfusu ve yenilikçi girişimcileri ile Avrupa’nın kalbinde yer aldığını belirterek, Avrupa ve Türk Araştırma Alanı’nın entegrasyonunu sağlamak adına somut işbirliği mekanizmaları geliştirdiklerinden bahsetti.

Bu mekanizmaları ve programları sadece Türkiye’ye kazandırdıkları fon ve finansal olanaklar olarak değerlendirmediklerini vurgulayan Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı: “Aynı zamanda Türk ve diğer Avrupalı paydaşları bir araya getiren, birlikte çalışmaları için fırsat sağlayan yapılar olarak görüyoruz.

Bu nedenle Türk araştırmacılarımızın, mühendislerimizin ve yenilikçi firmalarımızın diğer Avrupalılarla birlikte çalışmalarını teknoloji ve AR-GE transferlerini kolaylaştırmak adına yapay engelleri kaldırmamız elzem. Avrupa’nın inovasyon ve teknoloji ekosistemine dinamizm ve ivme kazandıran genç araştırmacılarımız ve girişimcilerimiz için vize muafiyetinin kritik öneme haiz olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda Gümrük Birliğinin mevcutta yaşanan sıkıntılar ve küresel ticarette yaşanan gelişmeler dikkate alınarak revizyonu, Türkiye ile AB arasında karşılıklı ticaretin ortak fayda temelinde daha ileriye taşınması için bir tercihten öte zorunluluk halini almıştır.

Türk araştırmacılara 743 milyon euro kaynak

AB Komisyonu’nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova bilim araştırmaları, teknoloji ve inovasyona ilişkin ikinci üst düzey diyalogları için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve ekibi ile İstanbul’da bir araya gelmelerinin kendileri için büyük onur olduğunu söyledi. Ivanova, “Geçtiğimiz 20 yılda Türkiye’den araştırmacılar, bilim insanları ve inovasyoncular programlarımızdan 743 milyon euro kazandı. Türkiye’de bir Avrupa İnovasyon Konseyi ve Teknoloji Topluluğu Merkezi kuracağız” dedi.