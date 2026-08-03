Genç işsizliği rotayı değiştirdi, yeni adres Japonya oldu

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Güney Kore’nin en iyi üniversitelerinden mezun olan gençler bile kariyerlerinin ilk işini bulmakta zorlanırken, sınırın öte tarafında farklı bir tablo yaşanıyor. Yaşlanan nüfus nedeniyle çalışan açığı büyüyen Japon şirketleri, yeni mezun Korelilere kapılarını daha fazla açıyor.

İki ülkenin iş gücü piyasaları arasındaki bu ters yönlü hareket, Japonya’yı Güney Koreli gençlerin yurt dışı kariyerinde ilk sıraya taşıdı. Ortalama ücretlerin Güney Kore’de bir miktar daha yüksek olmasına rağmen gençler, düzenli eğitim ve kariyer başlangıcı sunan Japon şirketlerine yöneliyor.

Bir yılda yüzde 47 arttı

Güney Kore’nin devlet destekli yurt dışı istihdam programları üzerinden Japonya’da işe başlayan gençlerin sayısı 2025’te 2 bin 257’ye ulaştı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 47 artış gösterdi.

Japonya böylece Koreli gençlerin yurt dışında çalışmak için en fazla tercih ettiği ülke oldu. Aynı dönemde ABD’ye devlet programları üzerinden giden gençlerin sayısında ise yüzde 29 düşüş yaşandı.

Rakamlar, tercihin yalnızca coğrafi yakınlık veya kültürel ilgiyle açıklanamayacağını gösteriyor. Japon şirketlerinin yeni mezunlara yaklaşımı, iki ülke arasındaki iş gücü hareketinin temel belirleyicilerinden biri hâline geliyor.

Genç işsizliği yüzde 7’ye çıktı

Güney Kore’de haziran ayında genç işsizlik oranı yüzde 7’ye yükseldi. Gençlerin istihdam oranı da yıllık bazda gerileyerek iş gücü piyasasındaki sıkışmanın devam ettiğini gösterdi.

Ülkedeki büyük şirketlerin önemli bir bölümü, işe alımlarda tecrübeli çalışanları tercih ediyor. Samsung gibi büyük işverenlerin deneyimli adaylara yönelmesi, üniversiteden yeni mezun olan gençlerin karşısına aşılması güç bir tecrübe engeli çıkarıyor.

Çalışma hayatında daha uzun süre kalan ileri yaştaki çalışanlar da yeni pozisyonların açılma hızını sınırlıyor. Güçlü eğitim geçmişine sahip gençler, yeterli başlangıç pozisyonu bulamayınca yurt dışındaki seçenekleri değerlendirmeye başlıyor.

Japonya yeni mezun arıyor

Japonya’da ise genel işsizlik oranı haziran itibarıyla yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor. Yaşlanan ve küçülen nüfus, şirketlerin özellikle genç ve nitelikli çalışan bulmasını zorlaştırıyor.

Japon şirketleri bu açığı kapatmak için büyük yeni mezun programları düzenliyor. Üniversiteden çıkan adaylar, doğrudan mesleki tecrübe aranmadan işe alınabiliyor ve şirket içinde uzun süreli eğitimden geçiriliyor.

Güney Kore’deki işverenlerin tecrübe beklentisi ile Japonya’daki yetiştirme odaklı model arasındaki fark, gençlerin kararını etkiliyor. İlk işini bulamayan Koreli mezun için Japonya, yalnızca başka bir ülke değil, kariyere giriş kapısı hâline geliyor.

Teknoloji ve oyun sektörleri öne çıktı

Japonya’da çalışan Güney Koreli sayısı 80 bini aşmış durumda. Ülkedeki yabancı çalışanların büyük bölümü daha düşük nitelik gerektiren alanlarda istihdam edilirken, Koreliler çoğunlukla profesyonel pozisyonlara yerleşiyor.

Perakende, bilgi teknolojileri ve oyun geliştirme, Koreli çalışanların yoğunlaştığı başlıca sektörler arasında bulunuyor. Japonca bilen, güçlü akademik eğitim almış ve iki ülkenin çalışma kültürüne uyum sağlayabilen adaylar özellikle tercih ediliyor.

Yapay zekâ ve yazılım alanında kariyer hedefleyen gençler de Japonya’daki şirketlerin eğitim programlarına ilgi gösteriyor. Şirketler, yalnızca hazır beceriye değil, adayların öğrenme hızına ve çalışma disiplinine de önem veriyor.

Seul’de Japonya fuarları arttı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yılbaşından bu yana Japon şirketlerine yönelik en az üç ayrı iş fuarı düzenlendi. Son etkinliklerden birine 100’den fazla genç iş arayan katıldı.

Canon Imaging Systems ve endüstriyel otomasyon şirketi Azbil gibi Japon işverenler, Koreli adaylarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Teknoloji alanında uzmanlaşan işe alım platformları da iki ülke arasında yeni hizmetler başlattı.

Koreli adayların Japonca seviyesi, akademik disiplini ve kültürel yakınlığı şirketlerin ilgisini güçlendiriyor. Japon işverenler için bu adaylar, başka ülkelerden gelen çalışanlara kıyasla daha kısa bir uyum süreci sunabiliyor.

Maaştan önce kariyer kapısı

Ortalama ücretlerin Güney Kore’de Japonya’dan bir miktar yüksek olması, gençlerin yönünü değiştirmeye yetmedi. İşe erişim, mesleki eğitim ve kariyere başlayabilme ihtimali maaş farkının önüne geçti.

Japon şirketlerinin yeni çalışanları işbaşında eğitmesi, özellikle tecrübesi bulunmayan mezunlar açısından önemli bir avantaj yaratıyor. Güney Kore’de ilk işe girişte yaşanan tecrübe sorunu, Japonya’da şirket içi eğitimle aşılabiliyor.

Japon kültürüne ilgi duyan, dili bilen veya daha önce ülkede eğitim gören gençler için geçiş daha da kolaylaşıyor. Turizm ve kültürel ilişkilerdeki artış da Japonya’da yaşama fikrini daha ulaşılabilir hâle getiriyor.

İş değiştirme alışkanlığı sorun yaratıyor

Koreli çalışanların Japon şirketlerinde kalıcılığı ise yeni iş gücü hareketinin en önemli sınavlarından biri. Güney Kore’de genç çalışanlar daha yüksek ücret veya kariyer ilerlemesi için daha sık iş değiştiriyor.

Japon şirketlerinin geleneksel çalışma modeli ise uzun süreli istihdam ve şirket içi yükselme üzerine kuruluyor. Eğitimi uzun süren çalışanların kısa zamanda ayrılması, işverenler açısından maliyet ve planlama sorunu yaratabiliyor.

Terfi süreçlerinin yavaş olması veya çalışanların becerilerini yalnızca dar bir görev alanında kullanabilmesi de ayrılma ihtimalini artırıyor. Japon şirketlerinin genç iş gücünü çekebilmesi kadar, kariyer beklentilerine uyum sağlayabilmesi de önem kazanıyor.

İki ülkenin açığı birbirini tamamlıyor

Güney Kore, iyi eğitimli gençlerine yeterli sayıda başlangıç pozisyonu sunamazken Japonya, açık pozisyonlarını dolduracak genç çalışan bulmakta zorlanıyor. İki ülkedeki farklı sorunlar, sınır ötesi iş gücü hareketini hızlandırıyor.

Japonya’daki işe alımların artması, genç işsizliğiyle mücadele eden Güney Kore için kısa vadeli bir çıkış yolu sunuyor. Japon şirketleri ise dil, eğitim ve kültürel uyum bakımından güçlü bir aday havuzuna ulaşıyor.

Önümüzdeki dönemde yeni mezun programlarının yaygınlaşması ve şirketlerin yabancı çalışanlara yönelik kariyer koşullarını geliştirmesi hâlinde, Japonya’ya yönelen Koreli gençlerin sayısındaki artışın devam etmesi bekleniyor.