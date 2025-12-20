Gençlerin eğitimi için 350 milyon Euro kaynak

Dünya Bankası, gençle­rin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duydu­ğu becerilerin geliştiril­mesi için yürütüle­cek Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi’ne 350 milyon euro des­tek sağlayacak. Hazine ve Mali­ye Bakanlığından edindiği bilgi­ye göre, Türkiye’nin uluslarara­sı finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman temin çalış­maları hız kesmiyor.

Bu kapsamda, “Türkiye İş Gü­cü Piyasasına Hazırlık İçin Eği­tim Projesi” Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Öğretmenlerin mesleki kapasiteleri güçlenecek

Proje kapsamında Dünya Bankasından 350 milyon euro tutarında finansman sağlana­cak. Milli Eğitim Bakanlığı tara­fından yürütülecek proje, genç­lerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin ge­liştirilmesini hedefliyor.

Projeyle öğrenme ortamları­nın iyileştirilmesi, öğretmen­lerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektör­le işbirliğinin artırılması yoluy­la beceri kazanmasının destek­lenmesi amaçlanıyor. Böylece, 2025 yılında Dünya Bankası ta­rafından onaylanan uygun ko­şullu dış finansman tutarı yak­laşık 4,6 milyar dolar oldu.

“Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya iliş­kin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Va­deli Program çerçevesinde ça­lışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek, “Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesi­nin güçlendirilmesi ve gençle­rin çağın gerektirdiği beceriler­le donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kal­kınmasına önemli katkı sağla­yacaktır. Dünya Bankası ile sür­dürdüğümüz başarılı işbirliği­miz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek” dedi.

Batman Üniversitesi'nden Mehmet Şimşek’e fahri doktora unvanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Batman Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildi. Şimşek’e, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, Üniversite Senatosunca verilen fahri doktora belgesini takdim etti, cübbesini giydirdi. Burada bir konuşma yapan Bakan Şimşek, Terörsüz Türkiye ile birlikte huzur ve istikrarın olacağını böylece refah artışının yaşanacağını söyledi. Şimşek, “Türkiye’nin yeni büyüme motorları Doğu ve Güneydoğu olacak. Altyapıya yatırım yaptık. Havaalanları yaptık. Türkiye’de en avantajlı yatırım teşviklerini özel sektöre bu bölgelere verdik ama maalesef terörün yarattığı belirsizlik nedeniyle bu bölgeye yatırım sınırlı kaldı. Devlet elinden geleni yaptı. Bölgedeki özel sektör yatırımları şimdi filizlenmeye başladı, güçlenmeye başladı” dedi.