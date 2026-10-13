Gençlerin iş bulması zorlaşıyor: Almanya'dan çarpıcı araştırma

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Almanya İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), yapay zekanın çalışma hayatına etkilerini incelediği araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

2022-2025 dönemini kapsayan çalışma, teknolojik dönüşümün genel bir istihdam krizine yol açmadığını ancak iş hayatına yeni başlayan gençler açısından risk oluşturduğunu gösterdi.

Gençlerin istihdamı geriledi

Sosyal güvence kapsamındaki ortalama 22,3 milyon tam zamanlı çalışanın aylık verileri incelendi.

Yapay zeka ve yeni teknolojilerin etkisine daha açık mesleklerde istihdam artışı, diğer alanlara kıyasla 30-39 yaş grubunda yaklaşık 6 puan, 40-64 yaş grubunda ise 5 puan daha yüksek gerçekleşti. Buna karşılık 20-29 yaş grubunun tam zamanlı istihdamında 1,2 puanlık gerileme görüldü.

Deneyimli çalışanlar neden avantajlı?

Araştırmacılara göre mesleki deneyim ve güçlü muhakeme becerileri, çalışanların yapay zekayı daha verimli kullanmasını sağlıyor. Uzaktan çalışmanın yaygın olduğu teknoloji yoğun mesleklerde gençlerin işe uyum sağlaması da zorlaşabiliyor. Bu nedenle şirketlerin yeni mezunlar yerine deneyimli çalışanlara yöneldiği belirtiliyor.

Asıl neden yapay zeka mı?

IAB Araştırmacısı Oliver Schlenker, genç istihdamındaki düşüşte yapay zekadan çok ekonomik durgunluğun etkili olduğunu vurguladı. Schlenker, ekonomik açıdan zayıflayan sektörlerde genç istihdamının yüzde 4,2 geriledğini belirterek dijitalleşmenin etkisinin şimdilik ikincil düzeyde kaldığını söyledi.

En büyük risk hangi mesleklerde?

IAB Araştırmacısı Michele Dinelli, teknolojik dönüşümün özellikle üniversite eğitimi gerektirmeyen mesleklerde ve imalat sanayisinde çalışan gençleri etkilediğine dikkat çekti. Bu alanlarda teknolojiye maruz kalma düzeyi yükseldikçe 20-29 yaş grubunun istihdamında olumsuz bir eğilim gözlendiğini belirtti.

IAB Başkan Yardımcısı Melanie Arntz ise teknolojik dönüşümün her meslekte iş kaybı anlamına gelmediğini, ancak genç çalışanlar üzerindeki etkilerin önümüzdeki yıllarda yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.