Gıda enflasyonu 2023'te de artmaya devam edecek

Verimsiz hasat, kesintiye uğrayan tedarik hatları ve yükselen maliyetler, 2022 yılında gıda perakendecileri ile tüketiciler için daha yüksek küresel fiyatlara neden oldu. Önümüzdeki on iki ayın bu eğilimi değiştirmesi pek olası görünmüyor. Ve gıda enflasyonu yeni yılda da artışını sürdürecek.

Kuraklık, çok fazla yağış, savaş ve enerji maliyetleri önümüzdeki yıl da küresel tarım üretimini sınırlayacak gibi görünüyor.

Pirinç ve buğday siloları 2023'ün ilk yarısında muhtemelen doldurulamayacak.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yemeklik yağ arzı da azalıyor.

Maliyetler 2 trilyon dolarla rekor kırdı

Gıda fiyatları 2022'de rekor seviyelere tırmandı. İthalat maliyetleri 2 trilyon dolarlık rekor bir seviyeye yükseldi.

Bu durum dünya genelinde milyonlarca insanı, özellikle de hâlihazırda açlık ve yoksullukla mücadele edenleri vurdu.

Buğday, Rusya'nın önemli tahıl ihracatçısı Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçradı.

Aynı durum palmiye yağı için de geçerliydi. Mısır ve soya fasulyesi ise on yılın en yüksek seviyesine tırmandı. O zamandan beri çoğu kısmen ya da tamamen geriledi.

Yeni yıl için ne anlama geliyor?

Avustralya'daki sel felaketi ve Arjantin'deki şiddetli kuraklık, önümüzdeki aylarda önemli buğday hasatlarını ve bulunabilirliğini düşürecek.

ABD tarım alanlarındaki yağış azlığı da yılın ikinci yarısında arzı düşürebilir. Ana ihracatçı Hindistan'ın uyguladığı vergiler nedeniyle pirinç fiyatlarının yüksek kalması bekleniyor.

Güney Amerika'daki mısır ve soya fasulyesi hasatlarının görünümü 2023'ün başlarında büyük ölçüde parlak görünüyor.

Tarım Bakanlığı'na göre, ABD'nin önemli mahsullerinin yurtiçi arzının rahat kalması olası.

Palm yağı, yüksek maliyetlerin gübre kullanımını da azalttığı Güneydoğu Asya'daki tropik fırtınalardan darbe alacak.