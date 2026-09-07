Goldman Sachs'tan Türkiye uyarısı: Enflasyon hesabını enerji bozabilir
Goldman Sachs, Türkiye'nin ağustos enflasyonunu değerlendirdiği raporda, fiyat artışlarındaki yavaşlamayı zorlaştırabilecek enerji riskine dikkat çekti. Yıllık enflasyon yüzde 31,5'e gerilerken banka, zayıflayan iç talebin çekirdek enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti. Ancak yükselen enerji maliyetleri, yıl sonuna ilişkin yüzde 29'luk tahmin üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
Goldman Sachs, Türkiye'nin ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği raporunda, çekirdek enflasyonda büyük ölçüde istikrar sağlandığını belirtti.
Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin ise enflasyondaki düşüş sürecini zorlaştırabilecek önemli bir risk olduğuna dikkat çekti.
Ağustosta yıllık manşet enflasyon, yüzde 31,8'den yüzde 31,5'e inerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Raporda, üç aylık hareketli ortalamaya göre çekirdek enflasyonun aylık artış hızının yüzde 1,8 civarında yatay seyrettiği kaydedildi.
Enerji maliyetleri yıl sonu tahminini tehdit ediyor
Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, iç talepteki zayıflamanın çekirdek enflasyondaki yavaşlamaya destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Buna karşılık ekonomistler, yüksek enerji maliyetlerinin bankanın yıl sonu için öngördüğü yüzde 29'luk yıllık enflasyon tahmini üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı.
TCMB'nin yakın vadede faizi değiştirmesi beklenmiyor
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve hizmet enflasyonunun düşüşe direnç göstermesi, bankanın para politikası beklentisinde de belirleyici oldu.
Analistler, bu koşullar altında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu koruyacağını ve yakın vadede politika faizini sabit tutacağını öngördü.