Gözler enflasyonda: Zam oranları bugün netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün (3 Temmuz) saat 10.00'da açıklayacak.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı oranı belli olacak. Açıklanacak veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme hükümlerine göre şekillenecek.

Piyasa beklentilerine göre TÜFE artışının yüzde 1,6 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 16,95’e, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 15,85’e ulaşacak.

Bu oranlar baz alındığında en düşük emekli aylığının 16 bin 921 TL’ye yükseleceği hesaplanıyor.

Öngörüler nasıl?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor. 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörüldü.

Teklif Meclis'e gönderilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düşük aylık alan emekliler için ilave bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ve bunun yaklaşık 40 milyar TL’lik bir maliyet doğuracağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile bir araya geleceklerini belirtti. Görüşmelerin ardından netleşen zam oranları doğrultusunda hazırlanacak kanun teklifinin TBMM’ye sunulması planlanıyor.