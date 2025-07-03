Piyasada nefesler tutuldu enflasyon verisi bekleniyor
Piyasalar haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Uzun zamandır negatif haberleri olumlulara göre daha sert fiyatlama eğiliminde olan Borsa İstanbul, pazartesi günü yüzde 6’ya yakın artış ile son 2 yılın en sert günlük yükselişine imza attı. CHP Kurultayı’na yönelik duruşmanın eylül ayına ertelenmesi borsada alımları hızlandırdığı dikkat çekti.
Ancak borsada yaşanan ‘mini ralli’ için duruşmanın ertelenmesi kararının tek başına etkili olmadığı düşünülüyor. Eurofighter alımı konusunda taraflardan gelen olumlu açıklamalar, ABD ile F-35 uçaklarının alımı ve CAATSA yaptırımları konusunda Trump’ın ilerleme istediği haberi, Libya deniz anlaşmasının Libya parlamentosunda görüşülecek olması uluslararası ilişkilerde son günlerde yaşanan olumlu haberler olarak sıralanıyor.
Yabancı kurumlardan olumlu rapor
Öte yandan uluslararası yatırım bankalarından peş peşe gelen Türkiye’ye yönelik olumlu raporlar alımları destekledi. Yurtiçi ve yurtdışı jeopolitik risklerin azaldığına dikkat çeken JPMorgan Chase, müşterilerine Türk tahvillerinde alım önerdi. Merkez Bankası’nın temmuz ve yılının geri kalanında yapacağı 3 toplantıda 250’şer baz puanlık faiz indirimine gideceği ve enflasyonda eğiliminin süreceği tahmininde bulundu.
Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararına yönelik beklentiler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında yeniden şekillenebilir. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı haziran ayı Tüketici Fiyat İndeksi’nin yüzde 1.77’e gerilemesi TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı verilerine yönelik olumlu beklentileri kuvvetlendirdi.
Faiz indiriminde oranı belirleyebilir
Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinin faiz indirimi beklentilerini de şekillendirmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın bu ayki PPK toplantısında faiz indirimlerine başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Faiz indirimi beklentileri 200 baz puan ile 400 baz puan arasında değişiyor.
Enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması faiz indiriminde beklenen oranları yukarı taşıyabileceği söyleniyor. Pazartesi günü borsada yaşanan sert yükselişe bankacılık sektörü hisselerinin liderlik etmesinin temelinde, faiz indirim sürecinin başlayacak olması önemli paya sahip. Dolayısıyla bugün açıklanacak olacak enflasyon verileri, borsada fiyatlamalar üzerinde etkili olacak öneme sahip.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi: % 1.53
AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan 24 ekonomistin beklentilerinin ortalaması yüzde 1.53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.53), bir önceki ay yüzde 35.41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35.26’ya ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30.41 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1.53 artış kaydetmişti.