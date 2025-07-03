Piyasada nefesler tutuldu enflasyon verisi bekleniyor

Piyasalar haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Uzun zamandır negatif haberleri olumlulara göre daha sert fiyatlama eğilimin­de olan Borsa İstanbul, pazartesi günü yüz­de 6’ya yakın artış ile son 2 yılın en sert gün­lük yükselişine imza attı. CHP Kurultayı’na yönelik duruşmanın eylül ayına ertelenme­si borsada alımları hızlandırdığı dikkat çek­ti.

Ancak borsada yaşanan ‘mini ralli’ için du­ruşmanın ertelenmesi kararının tek başına etkili olmadığı düşünülüyor. Eurofighter alı­mı konusunda taraflardan gelen olumlu açık­lamalar, ABD ile F-35 uçaklarının alımı ve CAATSA yaptırımları konusunda Trump’ın ilerleme istediği haberi, Libya deniz anlaş­masının Libya parlamentosunda görüşülecek olması uluslararası ilişkilerde son günlerde yaşanan olumlu haberler olarak sıralanıyor.

Yabancı kurumlardan olumlu rapor

Öte yandan uluslararası yatırım banka­larından peş peşe gelen Türkiye’ye yönelik olumlu raporlar alımları destekledi. Yurti­çi ve yurtdışı jeopolitik risklerin azaldığına dikkat çeken JPMorgan Chase, müşterileri­ne Türk tahvillerinde alım önerdi. Merkez Bankası’nın temmuz ve yılının geri kalanın­da yapacağı 3 toplantıda 250’şer baz puanlık faiz indirimine gideceği ve enflasyonda eği­liminin süreceği tahmininde bulundu.

Mer­kez Bankası’nın 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alaca­ğı faiz kararına yönelik beklentiler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkla­yacağı haziran ayı enflasyon rakamları sonra­sında yeniden şekillenebilir. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı haziran ayı Tüke­tici Fiyat İndeksi’nin yüzde 1.77’e gerilemesi TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı verilerine yönelik olumlu beklentileri kuvvetlendirdi.

Faiz indiriminde oranı belirleyebilir

Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinin faiz indirimi beklentilerini de şekil­lendirmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın bu ayki PPK toplantısında faiz indirimlerine başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Faiz in­dirimi beklentileri 200 baz puan ile 400 baz puan arasında değişiyor.

Enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması faiz indirimin­de beklenen oranları yukarı taşıyabileceği söyleniyor. Pazartesi günü borsada yaşanan sert yükselişe bankacılık sektörü hisseleri­nin liderlik etmesinin temelinde, faiz indi­rim sürecinin başlayacak olması önemli paya sahip. Dolayısıyla bugün açıklanacak olacak enflasyon verileri, borsada fiyatlamalar üze­rinde etkili olacak öneme sahip.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi: % 1.53

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan 24 ekonomistin beklentilerinin ortalaması yüzde 1.53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.53), bir önceki ay yüzde 35.41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35.26’ya ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30.41 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1.53 artış kaydetmişti.