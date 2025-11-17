Vadeli işlemlerde hacim rekora koşuyor
Vadeli işlemlere ilgi her geçen gün artıyor. Yılın ilk 10 ayında vadeli işlem hacmi 2.6 trilyon TL’ye ulaştı. Söz konusu tutar geçen yılın tamamında 2 trilyon TL olarak gerçekleşmişti. İşlemler aynı ivme ile devam etmesi halinde vadeli işlemlerde bu yıl hacim rekoru kırılabilir.
Borsa İstanbul bu yıl gösterdiği performans ile yatırımcılarını henüz mutlu edebilmiş değil. Yıla 9 bin 852 puandan başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan yolsuzluk operasyonunun ardından 24 Mart’ta 8 bin 872 puana kadar gerilemişti. Siyasi gündemin üst sıralara yükseldiği bir yıl olan 2025’te endeks 26 Ağustos’ta 11 bin 605 puan ile TL bazlı tarihi zirvesini gördü. Ancak bu tarihten itibaren yeniden yönünü aşağıya çeviren endeks geçen hafta yine siyasi haber akışlarının etkisiyle 10 bin 373 puana kadar geriledi. İBB iddianamesinin açıklanmasının ardından Savcılığın Yargıtay’a CHP hakkında kapatma davasına yönelik bildirimde bulunduğu iddiaları sert satışlara neden oldu. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddiaları yalanlamasıyla endeks yeniden 10 bin 600 puanın üzerine çıktı.
Borsa dışındakiler mutlu
Geçen hafta gibi aslında borsa, yıl genelinde oldukça hareketli seanslar yaşadı. Yatırımcılarda stresin tavan yaptığı onca seansa rağmen endeks yılbaşından bu yana sadece yüzde 9 prim yaptı. Hisse bazlı bakıldığında endeksi yakalayamayan hatta yatırımcılarına para kaybettiren çok sayıda hissenin olduğu görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon yılın ilk 10 ayında yüzde 28,62 oldu. Yani hisse senedi yatırımcısı yılbaşından bu yana enflasyona karşı ciddi oranda yenildi. Diğer taraftan mevduat gibi sabit getirili enstrümanlardaki yüksek orandaki ‘risksiz’ getiri fırsatını kaçıran hisse yatırımcısı tam bir hayal kırıklığı içinde. Türkiye’de yurtiçi yerleşiklerin 40,5 trilyon TL civarındaki toplam tasarrufları içerisinde borsada değerlendirilen kısmın yüzde 11 (4,5 trilyon TL) olduğu dikkate alındığında toplam yatırımcıların büyük bölümü aslında 2025 yılında enflasyona karşı kendini korumayı başardı. Çünkü toplam tasarruflar içerisinde TL mevduatın payı yüzde 35,71, DTH’ların payı yüzde 14,32, kıymetli maden depo hesaplarının payı yüzde 6,58, tahvilin payı yüzde 20,83, eurobondun payı ise yüzde 9,88 seviyesinde.
2 trilyon TL’lik açığa satış
Borsa İstanbul toplam piyasa değeri sıralamasında 400 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın 27’nci büyük borsası. Yılın ilk 10 ayında Borsa İstanbul’da 69,4 trilyon TL’lik işlem yapıldı. Bu rakam geçen yılın tamamında 33,9 trilyon TL, 2023 yılında 32,5 trilyon TL seviyesindeydi. Yani bu yılın ilk 10 ayında önceki iki yılın toplamından daha fazla bir hacme ulaşıldı. Dikkat çeken bir diğer konu ise yeniden işleme açılan açığa satışlardaki hareketlilik. Yılın ilk 10 ayında açığa satış işlemlerinde 2,1 trilyon TL’lik hacim oluştu. Söz konusu rakam toplam işlem hacminin yüzde 3’üne denk geliyor. Geçen yılında tamamında 62,6 milyar TL olan kredili işlem hacmi ise yılın ilk 10 ayında 91,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul’da 10 ayda vadeli işlem hacmi 2,6 trilyon TL’yi aştı. 2024 yılında vadeli işlemlerde hacim 2 trilyon TL seviyesindeydi. Vadeli işlemlerde geçen yılın tamamında 16,3 milyar olan kontrat sayısı ise bu yılın ilk 10 ayında 20 milyara dayandı. Erişilen rakamlara bakıldığında yılın son iki ayında da benzer bir süreç yaşanırsa vadeli işlemler piyasasında hacim rekoru kırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
