Piyasaların kendi yağında kavrulacağı bir hafta
Ekim ayı enflasyon rakamı ve yılın son Enflasyon Raporu toplantısının ardından piyasalar fiyatlamalara etki edecek ekonomik veri akışının zayıf olduğu bir haftaya giriyor. ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanmasına yönelik gelişmeler yurtdışı piyasalar tarafından yakından izlenecek
Piyasalar geçen haftaya ekim ayı enflasyon rakamlarıyla başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 2.55 arttığını açıkladı. Böylece ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32.87 oldu. Piyasaların beklentisi enflasyonun ekim ayında yüzde 2.7 civarında artacağı yönündeydi. Enflasyon rakamlarının beklentilerin bir miktar altında gelmesi başta hisse senetleri olmak üzere piyasalarda kısa vadeli bir iyimserlik yarattı. Haftanın geri kalanında ise piyasalar dar bir banda sıkışıp kaldı. Haftaya 10 bin 909 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, enflasyon rakamlarının açıklandığı pazartesi günü 11 bin 61 puana kadar çıktı ve haftayı başlangıç seviyesine yakın 10 bin 924 puandan tamamladı. Dolar kurunda haftalık bazda yüzde 0.63 artış yaşandı.
Enflasyon merkezli haber akışı
Yurtiçinde haftanın bir diğer kritik gündemi Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği yılın son Enflasyon Raporu toplantısıydı. Merkez Bankası, önümüzdeki üç yıl sonu için enflasyon ara hedeflerini değiştirmezken, 2025 yıl sonu tahmin aralığını yukarı çekti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. 14 Ağustos’ta açıklanan bir önceki raporda 2025 yıl sonu için tahmin aralığı yüzde 25-29 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 oldu. Karahan, yıl sonu enflasyon ara hedefleri 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16 ve 2027 için de yüzde 9 seviyesinde bıraktıklarını belirtti. Yılsonu enflasyon beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi borsa tarafında satışlara neden oldu. Endeks haftanın son işlem gününü yüzde 1.34’lük kayıpla tamamlarken hisse bazlı düşüşlerin daha sert olduğu dikkat çekti.
Faiz indirimi beklentileri şekilleniyor
Ekim ayı enflasyon verisi ve yılın son Enflasyon Raporu toplantısında verilen mesajlar, Merkez Bankası’nın aralık ayında yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantına yönelik beklentileri şekillendirmeye başladı. Citibank, 11 Aralık’taki PPK toplantısında Merkez Bankası’nın yüzde 39.50 seviyesinde olan politika faizini yüzde 38.50’ye çekeceğini tahmin etti. HSBC ise aralık ayındaki toplantıda 150 baz puanlık indirim bekliyor. Son PPK toplantısından önce gelecek kasım ayı enflasyon verisi ve belirlenecek yeni asgari ücret rakamı faiz indirimi beklentilerine son şeklini verdirecek. Yurtdışında piyasalar ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanmasına yönelik gelişmelere kitlendi. Senato tarafında henüz bir anlaşma sağlanamasa bile görüşmelerin başlaması iyimserlik yarattı. Hükümetin kapalı olması nedeniyle istihdam verileri açıklanmazken, bu hafta açıklanması gereken ekim ayı enflasyon verilerinin ertelenmesi bekleniyor.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Borsa İstanbul tarafında şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları için son gün pazartesi. Ekonomik veri açısından fiyatlamaları etkileyebilecek önemli bir gündem maddesi yok. Pazartesi günü sanayi üretimi, çarşamba günü ödemeler dengesi, perşembe günü konut satışları, cuma günü Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Borsa tarafında teknik seviyelere bakılırsa, endeksin 10 bin 750-10 bin 800 puan seviyelerindeki destek noktalarının üzerinde tutunup tutunmayacağı izlenecek. Yukarıda ise 11 bin 100 puan seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması ve kalıcı olunması halinde sırasıyla 11 bin 400 ve 11 bin 600 puandaki direnç noktalarının hedeflenebileceği düşünülüyor. Ekonomik gelişmelerin yanında siyaset cephesindeki haber akışı yakından izlenmeye devam edecek.
|Borsa
|10.924,53
|-1,34 %
|Dolar
|42,2081
|0,24 %
|Euro
|48,8788
|0,30 %
|Euro/Dolar
|1,1564
|0,14 %
|Altın (GR)
|5.432,26
|-0,03 %
|Altın (ONS)
|4.002,77
|-0,03 %
|Brent
|63,6000
|0,43 %