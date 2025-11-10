Piyasaların kendi yağında kavrulacağı bir hafta

Ekim ayı enflasyon raka­mı ve yılın son Enflas­yon Raporu toplantısının ardından piyasalar fiyat­lamalara etki edecek eko­nomik veri akışının zayıf olduğu bir haftaya giriyor. ABD’de tarihin en uzun hü­kümet kapanmasına yöne­lik gelişmeler yurtdışı pi­yasalar tarafından yakın­dan izlenecek

Piyasalar geçen haftaya ekim ayı enflasyon rakamlarıyla baş­ladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 2.55 arttığı­nı açıkladı. Böylece ekim ayın­da yıllık enflasyon yüzde 32.87 oldu. Piyasaların beklentisi enf­lasyonun ekim ayında yüzde 2.7 civarında artacağı yönün­deydi. Enflasyon rakamlarının beklentilerin bir miktar altın­da gelmesi başta hisse senetle­ri olmak üzere piyasalarda kı­sa vadeli bir iyimserlik yarat­tı. Haftanın geri kalanında ise piyasalar dar bir banda sıkışıp kaldı. Haftaya 10 bin 909 pu­andan başlayan BIST 100 En­deksi, enflasyon rakamlarının açıklandığı pazartesi günü 11 bin 61 puana kadar çıktı ve haf­tayı başlangıç seviyesine yakın 10 bin 924 puandan tamamladı. Dolar kurunda haftalık bazda yüzde 0.63 artış yaşandı.

Enflasyon merkezli haber akışı

Yurtiçinde haftanın bir diğer kritik gündemi Merkez Banka­sı’nın gerçekleştirdiği yılın son Enflasyon Raporu toplantısıy­dı. Merkez Bankası, önümüz­deki üç yıl sonu için enflasyon ara hedeflerini değiştirmezken, 2025 yıl sonu tahmin aralığını yukarı çekti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflas­yonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralı­ğında gerçekleşmesini bekle­diklerini söyledi. 14 Ağustos’ta açıklanan bir önceki raporda 2025 yıl sonu için tahmin ara­lığı yüzde 25-29 olarak açıklan­mıştı. Yıl sonu enflasyon tah­mini yüzde 32 oldu. Karahan, yıl sonu enflasyon ara hedefle­ri 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16 ve 2027 için de yüz­de 9 seviyesinde bıraktıkları­nı belirtti. Yılsonu enflasyon beklentisinin yukarı yönlü re­vize edilmesi borsa tarafında satışlara neden oldu. Endeks haftanın son işlem gününü yüz­de 1.34’lük kayıpla tamamlar­ken hisse bazlı düşüşlerin daha sert olduğu dikkat çekti.

Faiz indirimi beklentileri şekilleniyor

Ekim ayı enflasyon verisi ve yılın son Enflasyon Raporu toplantısında verilen mesaj­lar, Merkez Bankası’nın ara­lık ayında yapacağı Para Poli­tikası Kurulu (PPK) toplantına yönelik beklentileri şekillen­dirmeye başladı. Citibank, 11 Aralık’taki PPK toplantısın­da Merkez Bankası’nın yüzde 39.50 seviyesinde olan politi­ka faizini yüzde 38.50’ye çeke­ceğini tahmin etti. HSBC ise aralık ayındaki toplantıda 150 baz puanlık indirim bekliyor. Son PPK toplantısından önce gelecek kasım ayı enflasyon verisi ve belir­lenecek yeni asgari ücret rakamı faiz indirimi bek­lentilerine son şeklini ver­direcek. Yurtdışında pi­yasalar ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanma­sına yönelik gelişmelere kitlendi. Senato tarafında henüz bir anlaşma sağlanama­sa bile görüşmelerin başlaması iyimserlik yarattı. Hükümetin kapalı olması nedeniyle istih­dam verileri açıklanmazken, bu hafta açıklanması gereken ekim ayı enflasyon verilerinin ertelenmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul tarafında şir­ketlerin üçüncü çeyrek bilanço­ları için son gün pazartesi. Eko­nomik veri açısından fiyatlama­ları etkileyebilecek önemli bir gündem maddesi yok. Pazarte­si günü sanayi üretimi, çarşam­ba günü ödemeler dengesi, per­şembe günü konut satışları, cu­ma günü Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Borsa tarafında teknik seviyelere bakılırsa, en­deksin 10 bin 750-10 bin 800 puan seviyelerindeki destek noktalarının üzerinde tutunup tutunmayacağı izlenecek. Yuka­rıda ise 11 bin 100 puan seviye­si önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzeri­ne çıkılması ve kalıcı olunma­sı halinde sırasıyla 11 bin 400 ve 11 bin 600 puandaki direnç noktalarının hedeflenebileceği düşünülüyor. Ekonomik geliş­melerin yanında siyaset cephe­sindeki haber akışı yakından iz­lenmeye devam edecek.