Yurtdışı piyasalar ve siyasi gelişmeler yakından izlenecek

Küresel borsalar ve kripto paralarda sert düşüşler yaşarken Borsa İstan­bul geçen hafta uzun bir aradan sonra ilk kez pozitif ayrıştı. MSCI Gelişen Ülkeler Endeksi yüzde 3.6 gerilerken BIST 100 En­deksi yüzde 3.38 arttı. Mansur Yavaş hak­kında verilen soruşturma izni ve küresel piyasaların seyri ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor

Uzun zamandır yurtdışı piyasalardan negatif yönde hareket eden Borsa İstan­bul, geçen hafta tam tersi bir seyir izle­di. Küresel anlamda riskli varlıklardan kaçış eğilimi hızlanırken Wall Street’te teknoloji hisseleri ve kripto paralarda sert düşüşler yaşandı. ABD’de Nasdaq Endeksi’nde cuma günü kayıplar gün içi zirvesine göre bir ara yüzde 5’e dayan­dı. Söz konusu hareket Nasdaq Endek­si için nisan ayından bu yana görülen en sert düşüşe işaret ediyor. Türkiye’de de ciddi bir yatırımcı kitlesine sahip kripto paralarda, Bitcoin öncülüğünde hızlı bir geri çekilme oldu. Bitcoin’in fiyatı kasım ayında yüzde 20’yi aşan değer kaybı ile 7 ay geriye gitti. Kirpto paralarda yaşanan erime 1 trilyon dolara ulaştı. Diğer taraf­tan ‘Korku Endeksi’ olarak bilinen VIX Endeksi’nde yaşanan yukarı yönlü ha­reketlilik genel anlamda tedirginliğin ne kadar arttığını ortaya koydu. Kasım ayı­na 17 puan seviyelerinden başlayan VIX Endeksi, perşembe günü 28.27 seviyesi­ne kadar çıktı. Endeks haftayı 23.42’den tamamladı.

Kasım enflasyonu öne çıkıyor

İçeride ise Borsa İstanbul geçen haf­tayı yüzde 3.38’lik yükselişle tamamla­dı. Ancak yaşanan bu pozitif ayrışma­nın gerekçesi olarak ortaya tam bir ne­den koyulamıyor. Yorumlarda kasım ayı enflasyon verilerinde son 2 aya göre bir yumuşama yaşanabileceği beklentisinin bu ayrışmada etkili olabileceği öne sü­rülüyor. Geçen hafta MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi’nde yaşanan yüz­de 3.6’yı aşan gerileme dikkate alındığın­da Borsa İstanbul’daki pozitif ayrışma­nın boyutu daha net görülüyor. Piyasalar kasım ayını tamamlamaya hazırlanırken yılın son ayı oldukça kritik. 10 Aralık’ta ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 11 Ara­lık’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­kası’nın (TCMB) yılın son toplantıların­da alacağı faiz kararı fiyatlamalar üze­rinde etkili olacak.

Faiz indirimi beklentileri sürüyor

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar sonrasında aralık ayına yönelik faiz in­dirimi beklentileri güçlenmiş durumda. Morgan Stanley de yayınladığı raporda, Merkez Bankası’nın aralık ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 38.50’e çek­mesini bekliyor. Kurum 2026 yılında top­lantı bazında 150 baz puana kadar çıkabi­lecek bir indirim hızıyla politika faizinin yıl sonunda yüzde 27’ye gerileyeceği tah­min ediyor. AB Komisyonu’nun yayımla­dığı Avrupa Ekonomik Öngörüsü 2025 Sonbahar raporuna göre, Türkiye ekono­misi sıkı para politikasına rağmen güç­lü iç talep sayesinde 2026’da yüzde 3.4, 2027’de ise yüzde 4 büyüyecek. Uluslara­rası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’de bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmesini yukarı yönlü güncelle­yerek Ziraat Bankası, Vakıfbank ve TSK­B’nin uzun vadeli yabancı para kredi not­larını “B+”dan “BB-”ye yükseltti.

Kritik gündem maddeleri

Bu hafta ekonomi tarafında yurt için­de reel kesim güven endeksi, kapasite kul­lanım oranı, dış ticaret dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya’da büyüme ve enflasyon verileri ile ABD’de ÜFE ve Bej Kitap başta olmak üzere yoğun veri akışı yakından takip edilecek. Siyasi tarafta ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man­sur Yavaş hakkında soruşturma izni veril­mesi gündemin bir diğer önemli maddesi. BIST 100 Endeksi’nde teknik açıdan 11 bin ve 11 bin 150 puan seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Alt tarafta ise endeksin 10 bin 800 puan desteğinin üze­rinde kalıp kalmayacağı izlenecek. Altına inilmesi durumunda sırasıyla 10 bin 650 ve 10 bin 400 puan desteklerinin gündeme gelebileceği düşünülüyor.