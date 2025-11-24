Yurtdışı piyasalar ve siyasi gelişmeler yakından izlenecek
Küresel borsalar ve kripto paralarda sert düşüşler yaşarken Borsa İstanbul geçen hafta uzun bir aradan sonra ilk kez pozitif ayrıştı. MSCI Gelişen Ülkeler Endeksi yüzde 3.6 gerilerken BIST 100 Endeksi yüzde 3.38 arttı. Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni ve küresel piyasaların seyri ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor
Uzun zamandır yurtdışı piyasalardan negatif yönde hareket eden Borsa İstanbul, geçen hafta tam tersi bir seyir izledi. Küresel anlamda riskli varlıklardan kaçış eğilimi hızlanırken Wall Street’te teknoloji hisseleri ve kripto paralarda sert düşüşler yaşandı. ABD’de Nasdaq Endeksi’nde cuma günü kayıplar gün içi zirvesine göre bir ara yüzde 5’e dayandı. Söz konusu hareket Nasdaq Endeksi için nisan ayından bu yana görülen en sert düşüşe işaret ediyor. Türkiye’de de ciddi bir yatırımcı kitlesine sahip kripto paralarda, Bitcoin öncülüğünde hızlı bir geri çekilme oldu. Bitcoin’in fiyatı kasım ayında yüzde 20’yi aşan değer kaybı ile 7 ay geriye gitti. Kirpto paralarda yaşanan erime 1 trilyon dolara ulaştı. Diğer taraftan ‘Korku Endeksi’ olarak bilinen VIX Endeksi’nde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik genel anlamda tedirginliğin ne kadar arttığını ortaya koydu. Kasım ayına 17 puan seviyelerinden başlayan VIX Endeksi, perşembe günü 28.27 seviyesine kadar çıktı. Endeks haftayı 23.42’den tamamladı.
Kasım enflasyonu öne çıkıyor
İçeride ise Borsa İstanbul geçen haftayı yüzde 3.38’lik yükselişle tamamladı. Ancak yaşanan bu pozitif ayrışmanın gerekçesi olarak ortaya tam bir neden koyulamıyor. Yorumlarda kasım ayı enflasyon verilerinde son 2 aya göre bir yumuşama yaşanabileceği beklentisinin bu ayrışmada etkili olabileceği öne sürülüyor. Geçen hafta MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi’nde yaşanan yüzde 3.6’yı aşan gerileme dikkate alındığında Borsa İstanbul’daki pozitif ayrışmanın boyutu daha net görülüyor. Piyasalar kasım ayını tamamlamaya hazırlanırken yılın son ayı oldukça kritik. 10 Aralık’ta ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 11 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın son toplantılarında alacağı faiz kararı fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.
Faiz indirimi beklentileri sürüyor
Fed yetkililerinden gelen açıklamalar sonrasında aralık ayına yönelik faiz indirimi beklentileri güçlenmiş durumda. Morgan Stanley de yayınladığı raporda, Merkez Bankası’nın aralık ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 38.50’e çekmesini bekliyor. Kurum 2026 yılında toplantı bazında 150 baz puana kadar çıkabilecek bir indirim hızıyla politika faizinin yıl sonunda yüzde 27’ye gerileyeceği tahmin ediyor. AB Komisyonu’nun yayımladığı Avrupa Ekonomik Öngörüsü 2025 Sonbahar raporuna göre, Türkiye ekonomisi sıkı para politikasına rağmen güçlü iç talep sayesinde 2026’da yüzde 3.4, 2027’de ise yüzde 4 büyüyecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’de bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmesini yukarı yönlü güncelleyerek Ziraat Bankası, Vakıfbank ve TSKB’nin uzun vadeli yabancı para kredi notlarını “B+”dan “BB-”ye yükseltti.
Kritik gündem maddeleri
Bu hafta ekonomi tarafında yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya’da büyüme ve enflasyon verileri ile ABD’de ÜFE ve Bej Kitap başta olmak üzere yoğun veri akışı yakından takip edilecek. Siyasi tarafta ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesi gündemin bir diğer önemli maddesi. BIST 100 Endeksi’nde teknik açıdan 11 bin ve 11 bin 150 puan seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Alt tarafta ise endeksin 10 bin 800 puan desteğinin üzerinde kalıp kalmayacağı izlenecek. Altına inilmesi durumunda sırasıyla 10 bin 650 ve 10 bin 400 puan desteklerinin gündeme gelebileceği düşünülüyor.
|Borsa
|10.922,86
|-0,52 %
|Dolar
|42,4369
|0,16 %
|Euro
|48,9160
|-0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1517
|-0,08 %
|Altın (GR)
|5.552,10
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.069,03
|-0,20 %
|Brent
|61,9300
|-1,12 %