TL mevduat yatırımcısı kısa vadeden vazgeçmedi

Türkiye’deki yurt içi yerleşiklerin toplam tasarruf tutarı 40.5 trilyon TL seviyesinde. Bu tutarın yüzde 35.71’ini TL mevduat, yüzde 14.33’ünü döviz tevdiat hesapları oluşturuyor. 14.7 trilyon TL büyüklüğündeki TL mevduatların yüzde 87’si 3 aydan daha kısa vadelerde tutuluyor.

Yüksek enflasyon orta­mında tasarruf sahip­lerinin en büyük çabası birikimlerinin değeri korumak. Son 5 yıllık sürece bakıldığında para politikasındaki makas de­ğişiklikleri tasarruf eğilimleri­ni de etkiledi.

Düşük faiz-yük­sek enflasyon politikasının uygulandığı dönemde tasarruf­lar hisse senedi ve dövize doğ­ru hareket ederken enflasyon­la mücadele kapsamında faizin yeniden etkili hale gelmesi TL mevduat gibi sabit getirili ens­trümanları oyunun içine soktu. Fotoğrafa biraz daha uzun dö­nemler için bakıldığında aslın­da Türkiye’de TL mevduat, al­tın ve döviz her dönem en göz­de yatırım araçları olarak öne çıkıyor. Bu 3 yatırım aracı içe­risinde en hareketli olan ens­trümanın TL mevduat olduğu söylenebilir.

Yani mevcut tren­de göre TL mevduatlardaki bi­rikimler diğer yatırım araçları­na kayabiliyor. Ancak döviz ve altın için bunu söylemek pek mümkün değil. Söz konusu 2 yatırım aracında kemikleşmiş bir yatırımcı kitlesi var. Trend ne olursa olsun döviz ve altın yatırımcısının büyük bölümü birikimlerini aynı enstrüman­da tutmayı tercih ediyor.

Toplam tasarruflar %35.7 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin ekim ayı sonu itibarıyla toplam 40 tril­yon 476 milyar TL’lik tasarru­fu bulunuyor. Bu rakam geçen yılın sonunda 29 trilyon 831 milyar TL seviyesindeydi. Yani 9 ayda yurtiçi yerleşiklerin ta­sarrufları 10.6 trilyon TL (yüz­de 35.68) büyüdü.

Yatırım araç­larının toplam tasarruflar içeri­sindeki paylarına bakıldığında, en büyük payı yüzde 35.71 ile TL mevduatlar alıyor. Hesaba dö­viz tevdiat hesapları (DTH) ka­tıldığında oran yüzde 50’ye ula­şıyor. Başka bir ifadeyle yurtiçi yerleşikler tasarruflarının ya­rısını TL ve döviz mevduatında tutuyor. TSPB verilerine göre TL ve döviz mevduatlarının pa­yının yılbaşına göre gerilemiş gözükse de kıymetli maden de­po hesapları verilerinin geçen yılki toplam tasarruflar içeri­sinde gözükmemesi hesapla­maları etkiliyor.

Mevduatın %87’si 3 aydan kısa

Türkiye’nin şu an en çok il­gi gören tasarruf aracı olan TL mevduatın vade yapılarına gö­re dağılımına bakıldığında kı­sa vadenin yine popüler olduğu dikkat çekiyor. Aslında mevdu­atların kısa vadelerde birikme­si çok uzun yıllardır görülen bir durum. Hatta mevduat-kredi arasındaki bu vade uyumsuz­luğu yıllardır sektör temsilci­leri tarafından dile getirilen bir konu.

Bankacılık Düzenle­me ve Denetleme Kurumu (BD­DK) verilerine göre, eylül ayı sonu itibarıyla bankacılık sek­töründeki TL mevduat ve katı­lım fonlarının toplam büyük­lüğü 14 trilyon 721 milyar TL. Vadesi mevduatın payı yüzde 17.26, 1 aya kadar olanların payı yüzde 21.28, 1-3 ay arası olanla­rın payı ise yüzde 48.51 seviye­sinde. Yani toplam mevduatın yüzde 87’si 3 aydan daha kısa vadeli. Geçen yılsonunda 3 ay­dan kısa olan vadelerin toplam içerisindeki payı yüzde 77’ydi. 9 ayda kısa vadeye 10 puanlık bir kayış oldu.