Piyasalar enflasyon verisi ve yurt dışına odaklandı

Yılın son ayına girilirken piyasalar çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verisine kitlendi. Genel beklenti enflasyonun kasım ayında ortalama yüzde 1,31 artacağı yönünde. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi 11 Aralık’taki PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerinde yukarı yönlü revizelere neden olabilir.

Piyasalar yılın son ayına giriş yapıyor. 2025 yılında yatırım araçlarının performansına bakıldığında parasını altın ve TL mevduata yatıranların mutlu olduğu görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, enflasyon yılın ilk 10 ayında yüzde 28,63 oldu. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 93’ün üzerinde değer kazanarak yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Bu artışta uluslararası piyasalarda rekor kıran altının ons fiyatının yanında dolar kurunda yaşanan yüzde 20’lik artış da katkı sağladı. Dolayısıyla enflasyonun altında artış gösteren dolar kuru, yatırımcısını üzen enstrümanlardan. Euro kuru ise uluslararası piyasalarda paritede yaşanan artışın etkisiyle bu yıl yüzde 34,22 değer kazandı. TL bazında sadece yüzde 10 yükselen Borsa İstanbul, yatırım araçları arasında en kötü performansı gösterdi. Borsada çok sayıda hisse BIST 100 Endeksi’nin bu zayıf performansının da altında bir yıl geçirdi.

Kasım enflasyon verisi kritik

Borsa yatırımcısı her ay başı olduğu gibi yılın son ayına da umutla bakmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta içeride açıklanacak enflasyon rakamları piyasalar açısından kritik öneme sahip. AA Finans'ın kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında aylık bazda ortalama yüzde 1,31 artacağını öngördü. TÜİK’in 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı veriler öncesinde, 32 ekonomistin katılımıyla tamamlanan ankette, kasım ayına ilişkin aylık enflasyon tahminleri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında toplandı. Ekonomist tahminlerinin ortalaması dikkate alındığında, ekimde yüzde 32,87 olarak ölçülen yıllık enflasyonun kasım döneminde yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi bekleniyor. TÜFE, geçen ay açıklanan ekim verilerinde yüzde 2,55 artış göstermişti. Enflasyon verilerinin tahminlerin altında gelmesinin faiz indirimi beklentilerini yukarı yönlü revizelere neden olabileceği düşünülüyor.

Yatırımcı sayısı 17 ay sonra arttı

Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararını vereceği 11 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentiler, 100-150 baz puan seviyelerinde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla enflasyonun beklentilerin altında gelmesi beklentileri 200 baz puana doğru yükseltebilir. Diğer taraftan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri, borsada yatırımcı sayılarının 17 ay aradan sonra yükseldiğine işaret ediyor. Ekim ayında hisse senedine yatırım yapan yerli yatırımcıların sayısı 101 bin 314 kişi artarak 6 milyon 460 bine çıktı. Yatırımcı sayısındaki artış hem yılın son ayına hem de gelecek yıla ilişkin olumlu beklentilerin bir sinyali olarak yorumlanıyor. Özellikle enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürmesi faiz indirimlerini destekleyeceği ve bu nedenle borsaya ilginin yeniden canlanabileceği görüşlerine neden oluyor.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Küresel piyasalarda ise geçen hafta genel olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik kuvvetlenen tahminler, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin gelişmeler ile Japonya ve Çin'deki ekonomik gelişmelere odaklandı. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın "George Shultz ve Ekonomi Politikasına Katkıları" başlıklı panelde yapacağı açıklamalar ile ABD'deki önemli makroekonomik veriler küresel piyasaların ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme bakılırsa, 10 bin 800 puan seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyeye yaklaşıldıkça alımların geldiği görülüyor. Öte yandan endeks son günlerde 11 bin puanı geçmekte zorlanıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 11 bin 100 ve 11 bin 500 puan seviyeleri takip edilecek direnç bölgeleri.