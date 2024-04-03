Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 3 Nisan 2024 altın fiyatları

Altının ons fiyatının, son haftalarda Fed’in ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisinin artmasıyla rekor kırmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı, 2 bin 288 dolara ulaşarak rekor yenilemesinin ardından şu dakikalarda 2.281,83 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 846,82; gram altın 2.352,79 liradan satılıyor.

Fed yöneticilerinden Daly ve Mester son olarak, Fed'in 2024 yılında üç defa faiz indirimine gitmesini beklediklerini açıkladı.

Altının ons fiyatı dün, artan jeopolitik gerilimler, merkez bankaları ve fonlardan gelen taleple 2 bin 266 dolara ulaşarak rekor yenilemişti.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.453,80 lira

Çeyrek altın 3.846,82 lira

Yarım altın 7.693,64 lira

Cumhuriyet altını 15.345 lira

Gremse altın 41.536,00 liradan satılıyor.