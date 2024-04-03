Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 3 Nisan 2024 altın fiyatları
Fed yöneticilerinden Daly ve Mester, Fed'in 2024 yılında üç defa faiz indirimine gitmesini beklediklerini açıklamalarının ardından ons ve gram altından yeni rekor geldi. Ons altındaki yükselişe paralel olarak yükselen gram altın, 2 bin 352 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 288 dolara kadar yükseldi. Peki, çeyrek altın fiyatları 2 Nisan'da ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL?
Altının ons fiyatının, son haftalarda Fed’in ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisinin artmasıyla rekor kırmaya devam ediyor.
Altının ons fiyatı, 2 bin 288 dolara ulaşarak rekor yenilemesinin ardından şu dakikalarda 2.281,83 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 846,82; gram altın 2.352,79 liradan satılıyor.
Fed yöneticilerinden Daly ve Mester son olarak, Fed'in 2024 yılında üç defa faiz indirimine gitmesini beklediklerini açıkladı.
Altının ons fiyatı dün, artan jeopolitik gerilimler, merkez bankaları ve fonlardan gelen taleple 2 bin 266 dolara ulaşarak rekor yenilemişti.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.453,80 lira
Çeyrek altın 3.846,82 lira
Yarım altın 7.693,64 lira
Cumhuriyet altını 15.345 lira
Gremse altın 41.536,00 liradan satılıyor.