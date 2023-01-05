Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,06 artışla 1.118 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.118 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.430 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,94 artışla günü 1.855 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.854 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaların altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülürken, bankanın yüzde 4,75-5 seviyesinde faiz artışlarını sonlandıracağı tahmin ediliyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.