Gübrede 'kod'a ihracatçıdan itiraz

6 Nisan 2017 tarihli 30030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gübreye DNA barkodlu takibi içeren tebliğin yaratacağı sıkıntılara dikkat çeken Ateş, bu tebliğe göre; gübre üreticileri, piyasaya arz eden dağıtıcı-ithalatçılar ve ihracatçıların bazı ürünlerde 1 Ocak 2018, bazı ürünlerde ise 1 Temmuz 2018 tarihine kadar faaliyetlerini tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmek, izlenebilirliği sağlamak amacıyla karekod ve DNA barkod içeren takip sistemini kurmak ve uygulamak zorunda bırakıldıklarını kaydetti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş, gübreye uygulanan karekod ve DNA barkod takip uygulamasının ton başına 70-75 TL ek yük getireceğini ve ihracatçıları dünya pazarında rekabetten uzaklaştıracağını belirterek, uygulamanın iptal edilmesini istedi.

Belirtilen tarihten itibaren bu bilgileri barındırmayan ürünlerin güvensiz olarak değerlendirileceğine işaret eden Ateş, “Asıl amacın patlayıcı özelliği nedeniyle nitratlı gübreleri kontrol ve takip etmek olduğu bilinmektedir. Ancak, diğer tüm gübrelerin herhangi bir patlama özelliği ve riski bulunmamaktadır. Sistemin takibi bakanlığa istatistiki veri akışı sağlayacak ancak, tamamen gereksiz olan bu uygulama ile süreç içerisindeki çiftçi, üretici, dağıtıcı-ithalatçı, bayi ve ihracatçılara büyük bir ilave yük getirecek” dedi.

"BÜGEM sistemi daha etkin hale getirerek izlenebilirlik sağlanmalı"

Devletin daha önce KDV’den %18 muaf tutarak süreçteki firmalara yol aldırıldığını ve ihracatçılara avantaj sağlandığını belirten Ateş, “01.01.2018 ve 01.07.2018’de yürürlüğe giren yeni karar ile sektör tıkanma noktasına gelecektir. AKMİB olarak; konunun yeniden gündeme getirilip, takibi gereken ürünlerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) Sistemi’ni daha etkin hale getirerek izlenebilirliğinin sağlanmasını, maliyetin artması ile birlikte ihracatçının rekabet gücünü azaltacak bu uygulamanın iptal edilmesi yönünde karar alınacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

"Ton başına 70-75 lira ek yük yaratacak"

İç piyasadaki fiyat artışının nihai tüketiciyi ve tarım ürünleri ihracatını olumsuz etkileyeceğine, ihracatçıları dünya pazarında rekabetten uzaklaştıracağına vurgu yapan AKİB Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, yaşanabilecek sıkıntıları şöyle anlattı: “Bu uygulama 7 milyon tonluk bir pazara sahip olan ülkemizin gübre sektörüne ton başına yaklaşık 70-75 TL ek yük yaratacak, oluşacak ilave maliyet verimin azalmasına, az kullanılması halinde ise ürün kalitesinde düşüşe neden olabilecek. Kimyevi gübrelerin tarımdaki girdiler içerisindeki payı yüzde 3035 civarında olduğundan üretim maliyetinin ağırlığını gübre fiyatları oluşturuyor.”