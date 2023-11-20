"Gümrük Birliği güncellenmeli"

Brüksel ziyaretine TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan temaslarda AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu güncellemenin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital tek pazar entegrasyonunu içermesinin taşıdığı önem vurgulandı. Türkiye-AB entegrasyon ortaklığının Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve sosyal direncine katkısı ve ekonomik gelişmelere ilişkin Türk iş dünyasının görüşleri aktarıldı. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm, net-sıfır sanayi dönüşümü, enerji ve gıda güvenliği, küresel ticaret gündemi ve değer zincirlerinde yapılanma konuları da görüşmelerde ele alındı.

14 Kasım'da AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve TÜSİAD ortaklığında TÜSİAD AB-Brüksel Temsilciliği binasında Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna “Küresel zorluklar, AB ve Türkiye: İş dünyasının rolü” temalı bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi onur konuşmacısı olarak katılarak, Türkiye'nin bir aday ülke ve AB'nin kilit ortağı olduğunu vurguladı.

AB-Türkiye ilişkilerinde yol haritasına ilişkin olarak Avrupa Politikalar Merkezi-EPC ortaklığında 15 Kasım'da bir panel düzenlendi. AB-Türkiye ilişkilerinin somut işbirliği alanlarında ilerlemesinin önemine dikkat çeken konuşmacılar, katılım müzakerelerinin dönüştürücü gücünü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yoluyla ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesinin önümüzdeki süreçte kilit rolünü değerlendirdi.