Hakan Kara TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: İsabetli olmuş
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara sosyal paylaşım sitesi X’te yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Kara, TCMB'nin kararı için ''isabetli olmuş'' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı ve faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.
Uzmanlar sosyal medya mecralarında TCMB’nin kararını yorumladı. Bunlardan biri de iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara’ydı.
İletişimi değiştirmesi isabetli olmuş
Kara sosyal paylaşım sitesi X’te yaptığı paylaşımda: ‘’Ocak ayında faiz artırımının tamamlandığının açıkça ifade edilmesi iyi fikir değildi. Merkez Bankasının bu iletişimi değiştirerek ucunu açık tutması isabetli olmuş.’’ İfadelerini kullandı.
Ocak ayında faiz artırımının tamamlandığının açıkça ifade edilmesi iyi fikir değildi. Merkez Bankasının bu iletişimi değiştirerek ucunu açık tutması isabetli olmuş. https://t.co/wnK2Kai0rM— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 25, 2024