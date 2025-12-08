Hakan Kara'dan bütçe değerlendirmesi: Kalıcı fiyat istikrarı istiyorsak...

TCMB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X üzerinden hazine nakit dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki yıl üst üste bozulma gösteren bütçe dengesinin bu yıl itibarıyla normalleşme sürecine girmeye başladığını belirten Ekonomist Kara, deprem harcamalarının kademeli olarak azalmasıyla düzelmenin süreceğini söyledi.

Kara, kalıcı fiyat istikrarı için yalnızca deprem harcamalarındaki düşüşle değil, kamuda verimsiz harcamaların azaltılması yoluyla da tasarruf edilmesinin önemine dikkat çekti.

Bütçe dengesi iki yıl üst üste bozulduktan sonra bu yıl normalleşme eğilimine girdi. Deprem harcamaları kademeli olarak azaldıkça düzelme sürecek. Kalıcı fiyat istikrarı istiyorsak, sadece deprem değil kamuda verimsiz harcamaların azaltılması yoluyla da tasarruf edilmesi önemli. pic.twitter.com/k2VvhgGmJ1 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 8, 2025

Kara paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

