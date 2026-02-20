Hamsi zirveyi kaptırdı! İşte en çok satılan balık...

İstanbul’da balık tüketim alışkanlıklarında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Ocak ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde en çok satılan balık istavrit olurken, uzun süredir zirvede yer alan hamsi ikinci sıraya geriledi. Balıkçıların ağlarını dolduran istavrit, hem satış miktarı hem de tüketim oranıyla öne çıktı.

1928 ton istavrit satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSYÖN tarafından paylaşılan verilere göre, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde ocak ayında toplam 6 bin 458 ton su ürünü satışa sunuldu. Bu miktarın 1928 tonunu istavrit oluşturdu. Böylece istavrit, toplam satışların yaklaşık yüzde 30’unu tek başına karşılayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Balıkçıların 1 Eylül’de başlayan av sezonunda “vira bismillah” diyerek açıldıkları denizlerden en çok istavritle dönmesi, bu yükselişte belirleyici oldu.

Hamsi ikinci sıraya geriledi

Ocak ayında en çok satılan ikinci balık 1791 tonla hamsi oldu. Hamsiyi sırasıyla 453 ton palamut, 320 ton mezgit, 300 ton çipura ve 272 ton levrek izledi. Listenin devamında ise 212 ton sardalya, 191 ton somon, 151 ton lüfer ve 148 ton tekir yer aldı.

Halde toplam 93 farklı su ürünü satışa sunulurken, istavritin bu ürünler arasındaki açık ara liderliği dikkat çekti.

Fiyatı erişilebilir seviyede

Ocak ayında istavritin kilogram fiyatı ortalama 48,29 lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde hamsi 63,49 liradan satılırken, mezgit 124,93 lira, sardalya 66,82 lira ve somon 259,58 liradan alıcı buldu.

Daha yüksek fiyatlı balıklar arasında ise çipura 328,72 lira, levrek 382,42 lira ve lüfer 584,87 lirayla öne çıktı. Uzmanlara göre istavritin uygun fiyatı ve bol bulunması, tüketimde zirveye yerleşmesinde önemli rol oynadı.

Ocak ayının en pahalı balığı: Lipsoz

Gürpınar Balık Hali’nde ocak ayında kilogram fiyatı en yüksek olan balık ise lipsoz oldu. Lipsozun ortalama kilogram fiyatı 1626,65 liraya ulaştı. Bu balığı 1523,34 lirayla dülger, 1331,72 lirayla sinarit, 1172,88 lirayla kalkan ve 1000 lirayla lahoz takip etti.

Deniz ürünleri arasında ayrıca jumbo karides 828,28 lira, kırlangıç 781,89 lira ve barbunya 584,99 lira seviyelerinde işlem gördü.

Balıkçıların yüzü istavritle güldü

Ocak ayında denizlerde bol miktarda bulunan istavrit, hem balıkçıların hem de tüketicilerin tercihi oldu. Uygun fiyatı, erişilebilirliği ve bol avlanması sayesinde İstanbul’da balık tüketiminde zirveye yerleşen istavrit, hamsinin uzun süredir devam eden liderliğini geride bıraktı.

Balıkçılık sektöründe önümüzdeki aylarda av miktarına bağlı olarak sıralamanın yeniden değişebileceği belirtilirken, istavritin güçlü performansı sezonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.