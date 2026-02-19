Konutta ve kirada reel düşüş sürüyor! İstanbul ve Ankara ayrıştı, İzmir geriledi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Satılık Konut Fiyatlarında Ülke Genelinde Düşüş" başlıklı raporunu paylaştı.

Rapora göre, reel konut fiyatları Ocak 2026'da bir önceki aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde geriledi. Bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise reel konut fiyatı ülke genelinde ve İzmir’de azalırken, İstanbul ve Ankara’da yükseldi.

Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde 1,9 gerilerken, İstanbul’da yüzde 1,1, Ankara’da yüzde 3,2 artış, İzmir’de ise yüzde 3 düşüş görüldü.

Konut metrekare cari fiyatın en yüksek olduğu il İstanbul

Konut cari fiyatları bir önceki yıla göre artmaya devam etti. Ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı ülke genelinde 42 bin 757 TL, İstanbul’da 60 bin 625 TL, Ankara’da 35 bin 938 TL ve İzmir’de 50 bin 000 TL olarak izlendi.

Cari fiyatlardaki yıllık artış oranı ülke genelinde yüzde 28,1, İstanbul’da yüzde 32, Ankara’da yüzde 34,8, İzmir’de ise yüzde 26,8 oldu.

Konut talebi endeksi 2026 Ocak’ta geçen aya kıyasla yüzde 7,5 yükseldi. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükseldi.

Reel kiralarda düşüş

Aralık'tan Ocak'a cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan düşük olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları ülke genelinde ve üç büyükşehirde düştü.

Rapora göre reel kira endeksi üç büyükşehirde de azaldı. Ocak ayında reel kira değişimi İstanbul'da yüzde 1,3, Ankara'da yüzde 2,5, İzmir'de ise yüzde 2,7 gerilerken, reel kira endeksi de İstanbul'da 186,2, Ankara'da 245,3 ve İzmir'de 191,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık reel kira değişimi İstanbul’da yüzde 6,5, Ankara’da yüzde 2, İzmir’de ise yüzde -6,3 oldu. Ocak ayında cari kira fiyatı yıllık artış oranı ülke genelinde ve İstanbul’da artarken Ankara’da ve İzmir’de azaldı.

Yıllık kira artış oranı ülke genelinde yüzde 28, İstanbul’da yüzde 39,1, Ankara’da yüzde 33,3, İzmir’de ise yüzde 22,4 olarak kaydedildi. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı ülke genelinde 250 TL, İstanbul’da 360 TL, Ankara’da 248,2 TL, İzmir’de ise 285,7 TL olarak izlendi. Kiralık konut talep göstergesi Aralık ayına kıyasla yüzde 8,9, geçen yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 15,4 daha yüksek düzeyde oldu.

Kiralık konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan kiralık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı da geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyükşehirde uzadı.