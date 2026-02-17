TCMB 'Yeni Kiracı Kira Endeksi'ni yayınlamaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Merkezin Güncesi portalında TCMB'de Başuzman olarak görev yapan Özgül Atılgan Ayanoğlu, Uzman olarak görev yapan Ezgi Deryol, Müdür olarak görev yapan Erdi Kızılkaya ve kıdemli uzman Duygu Konukçu Çelik tarafından hazırlanan yeni bir analiz yayımlandı.

Analizde konut fiyat endeksi hesaplaması için bankalardan alınan değerleme raporlarındaki kira değerlemelerini kullanarak Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) isimli bir endeks oluşturulurken, endeksteki yıllık artışların 2021 yılının son çeyreğinden itibaren hızlandığı ve 2022 yılının ikinci yarısında zirve seviyelere ulaştığı ortaya kondu.

Takip eden dönemde ise başta İstanbul olmak üzere üç büyük ilde de konut kiralarındaki artış hızının yavaşladığı izleniyor.

Ankara belirgin şekilde ayrıştı

2023 yılının ikinci çeyreğinde, Ankara’nın diğer iki büyük ilden kayda değer ölçüde ayrışmaya başladığı ve bu ayrışmanın aynı yılın üçüncü çeyreğinde daha da belirginleştiği gözleniyor.

Yazıda, “2023 yılı şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından bölgenin yoğun göç almasının, söz konusu ayrışmada önemli bir etken olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasında uygulanan sıkılaşmanın etkisiyle yıllık artış oranlarının 2023 yılının son çeyreğinden itibaren düşme eğilimine girdiği, Türkiye geneli ve üç büyük ilde YKKE yıllık artışlarının Ocak 2026 itibarıyla yüzde 40’ın altına gerilediği görülüyor” denildi.