Konut fiyatları ocak ayında yükseldi: Reel bazda ise gerileme yaşandı! İşte kira ve konut fiyatlarının en çok arttığı, düştüğü şehirler

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini gösteren Konut Fiyat Endeksi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 211,8 seviyesine ulaştı.

Enflasyona göre gerileme yaşandı

Endeks, yıllık bazda nominal olarak yüzde 27,7 artış kaydederken, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında azaldı. Böylece konut fiyatlarında enflasyona göre sınırlı gerileme yaşadı.

Üç büyük ilde artış sürüyor

Ocak ayında konut fiyatları;

İstanbul’da yüzde 3,1

Ankara’da yüzde 3,5

İzmir’de yüzde 3,7

oranında aylık artış gösterdi.

Yıllık bazda ise artış oranları;

İstanbul’da yüzde 28,7

Ankara’da yüzde 31,7

İzmir’de yüzde 29,0

olarak gerçekleşti.

Yıllık artışta Doğu Anadolu öne çıktı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerini kapsayan bölge oldu.

En düşük artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Yeni kiracı kiralarında reel artış

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) Ocak ayında aylık yüzde 3,5 yükseldi.

YKKE, yıllık bazda nominal olarak yüzde 34,2 artarken, reel olarak yüzde 2,7 oranında yükseldi. Böylece kiralarda enflasyonun üzerinde sınırlı bir artış gerçekleşti.

Üç büyük ilde kira artışları

Ocak ayında yeni kiracı kiraları;

İstanbul’da yüzde 3,9

Ankara’da yüzde 3,5

İzmir’de yüzde 4,7

oranında arttı.

Yıllık artış oranları ise;

İstanbul’da yüzde 38,1

Ankara’da yüzde 36,9

İzmir’de yüzde 38,5

olarak kaydedildi.

İzmir zirvede, Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye en düşük

Yıllık yeni kiracı kira artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 38,5 ile İzmir oldu. En düşük artış ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde gerçekleşti.