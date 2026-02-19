Zarar eden süpermarket zinciri üç şubesini kapatıyor

İngiltere’de faaliyet gösteren büyük süpermarket zincirlerinden Southern Co-op, maliyetleri azaltmak amacıyla üç mağazasını kapatacağını açıkladı. Zarar eden ve satış için alıcı bulamayan şirket, şubat ayı sonunda mağazalarını kalıcı olarak kapatacak.

24 Şubat'ta kepenkleri indirecek

Southern Co-op, South Bristol’deki Bedminster mağazasını 15 yıl sonra kapatacağını duyurdu. Ayrıca Petersfield’deki Moggs Mead ve Blandford’daki Salisbury Road mağazaları da kapanacak. Üç mağaza, 24 Şubat’ta son kez müşterilere hizmet verecek.

Şirket, bu kararın artan işletme maliyetleri ve değişen piyasa koşulları nedeniyle alındığını açıkladı.

Southern Co-op sözcüsü yaptığı açıklamada, mağaza kapanışlarının daha geniş kapsamlı yeniden yapılandırma planının parçası olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süregelen piyasa değişimleri ve artan işletme maliyetleri nedeniyle üç gıda marketimizi satma kararı aldık. Bu adım, mağaza portföyümüzü optimize etmek ve uzun vadeli iş modelimizi güçlendirmek amacıyla atıldı.”

Şirket ayrıca bu kararın çalışanların performansı veya özverisiyle ilgili olmadığını vurguladı.

300’den fazla mağazası var

İngiltere genelinde 300’den fazla mağaza işleten Southern Co-op, kapanışlardan etkilenen çalışanlara başka mağazalarda iş imkânı sunmaya çalışacağını açıkladı.

Şirket, mümkün olan durumlarda çalışanların diğer mağazalara transfer edilmesi için destek verileceğini belirtti. Ancak bu seçeneğin tüm çalışanlar için mümkün olmayabileceği ifade edildi.

Satış planı başarısız oldu, kapanış kararı alındı

Southern Co-op, 2025 yılında doğrudan işlettiği 22 mağazayı satmayı planladığını açıklamıştı. Ancak mağazalara alıcı bulunamayınca şirket bu noktaları kalıcı olarak kapatma kararı aldı.

2,6 milyon sterlin zarar açıkladı

Şirket, 2025 yılı içinde 2,6 milyon sterlin faaliyet zararı açıkladı. Bu zararın başlıca nedenleri şunlar olarak açıklandı:

- Artan enflasyon

- Yükselen maaş maliyetleri

- Perakende sektöründe artan suç oranları

- İşletme giderlerindeki artış