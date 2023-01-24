Hava kargoda durgunluk yolcu tarafında ise yükseliş sürüyor

Küresel ölçekte dış hat uçuşlarında yolcu sayısı son verilerle bir önceki yıla kıyasla yüzde 85.2 gibi büyük bir artış kaydetti. Hava kargoda ise yüzde 13.7 düşüş oldu.

Pandemi döneminde havayolları gelirlerini önemli oranda destekleyen hava kargo küresel ortamdaki gerilimler ve belirsizlikler dolayısıyla düşüş grafiği sergilerken, bu kez yolcu trafiğindeki ciddi artış sektörün can simidi oldu. Çin’in Ocak 2023 ile birlikte Covid kısıtlamalarını hem iç hem de dış hatlarda önemli oranda gevşetmesiyle havayollarında yolcu trafiğinin büyük bir artış göstermesi bekleniyor.

2023’de havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının pandemi öncesi seviyeleri yeniden yakalayacağı ve 4.2 milyar kişiyi geçeceği öngörülüyor. Yolcu tarafında bu yıl gelir beklentisi ise 522 milyar dolar düzeyinde. Son veriler küresel ölçekte hava yollarında yolcu saysında pandemi öncesine ve 2021’ e kıyasla önemli artışlar yaşıyor.

THY ve Pegasus dahil dünyada yaklaşık 300 havayolu şirketini çatısı altında toplayan ve sivil hava trafiğinin yüzde 83’ünü temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın açıkladığı verilere göre toplamda yolcu sayısı Kasım 2022 itibariyle Kasım 2021’e göre yüzde 41.3 artış gösterdi. Pandemi öncesi dönem olan Kasım 2019’a kıyasla ise yolcu trafiği yüzde 75.3 artmış durumda. Sadece uluslararası uçuşlar yani dış hat uçuşları olarak bakıldığında da bu artış oranı Kasım 2022’de bir önceki yıla kıyasla 85.2 gibi oldukça yüksek bir düzeye çıktı.

Pandemi öncesine göre artış ise yüzde 75.3 olarak gerçekleşti. İç hat uçuşlarında tablo henüz tatminkar değil. Kasım 2022-Kasım 2021 kıyaslamasına göre küresel olarak iç hat uçuşlarında yolcu talebi önemli oranda Çin iç piyasasındaki kısıtlamalar nedeniyle yüzde 3.4 artış kaydebildi.

Pandemi öncesine göre iç hatlar da bu artış oranı yüzde 77.7 oldu. Noel ve yeni yıl tatillerinin kümü latif etkisiyle Aralık ayı yolcu sayısı verilerinin daha yüksek gelmesi bekleniyor. Havayollarında yolcu trafiğini değerlendiren IATA Genel Direktörü Willie Walsh “Kasım ayındaki trafik sonuçları, tüketicilerin seyahat etme özgürlüğü nün tadını sonuna kadar çıkardığını pekiştiriyor.

Ne yazık ki, Ocak ayında Çin'in uluslararası seyahati yeniden açmasına verilen tepkiler, konu COVID-19 ve seyahat olduğunda birçok hükümetin hala bilim siyaseti oynadığını hatırlatıyor. Hükümetler, son üç yılda defalarca başarısız olan politikaları tekrarlamak yerine, COVID-19'u etkili bir şekil de yönetmek için mevcut araçları (iyileştirilmiş tedaviler ve aşılar dahil) kullanmaya odaklanmalı" dedi. Hava kargoda durum sinyal veriyor Uluslararası Hava Taşımacı lığı Birliği (IATA), Kasım 2022 küresel hava kargo pazarları için sert rüzgarlar devam ederken kargo talebinin zayıfladığına işaret eden verileri yayınladı.

Normalde yoğun bir sezon olarak kabul edilen Kasım ayında beklenen artış gerçekleşmedi. Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı ortam ve Rusya’ya uygulanan ambargolar hava kargo piyasasını olumsuz yönden etkilemeye devam ediyor. Kargo ton-kilometre (CTK'ler) cinsinden ölçülen küresel talep, Kasım 2021'e kıyasla yüzde 13,7 düştü. Uluslararası operasyonlarda bu düşüş yüzde yüzde 14,2 oldu. COVID-19 öncesi seviyelere (Kasım 2019) kıyasla, genel talepte daha küçük bir daralma olurken (yüzde -10,1), kullanıma hazır kargo kapasitesi ise yüzde 8,8 düştü. Hava kargo talebi önemli oran da ihracat siparişlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Büyük ekonomiler için yeni ihracat siparişleri, Almanya, ABD ve Güney Kore dışında düşüş kaydetti. Küresel mal ticareti Ekim'de yüzde 3,3 genişledi. Hava kargo talebindeki yumuşama göz önüne alındığında, bu durum deniz yoluyla taşımacılığın kargo piyasasında birincil yararlanıcı olduğunu gösteriyor. Hava kargo piyasasını olumlu etkileyen faktörler ise petrol fiyatlarındaki göreceli istikrar, enflasyon artış hızındaki yavaşlama ve küresel olarak ticareti yapılan mallardaki hafif artış bulunuyor. Hava kargo 201.4 milyar dolar gelir üretecek Hava kargodaki olumsuz rüzgarlar 2023 hedeflerini de etkiliyor.

Hava kargo piyasaları 2023 yılında da önemli oranda baskı altında kalmaya devam edecek. Yapılan öngörülere göre hava kargo gelirleri 2023 yılında 2022’ye kıyasla 52 milyar dolar azalarak 149 milyar dolara düşecek. Hava kargoda 2022 gelir tahmini ise 201.4 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakama ulaşılırsa 2022 hava kargo gelir performansı pandemi öncesi yıl olan 2019 yılının 48.6 milyar dolar üzerinde gerçekleşecek. 2022’de taşınan toplam kargo miktarı da 57.7 milyon ton olacak.2021’de bu rakam 65.6 milyon ton ile rekor bir düzeye çıkmıştı.