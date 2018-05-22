Havana Kruvaziyer Limanı'nı Global işletecek

22 Mayıs 2018

Global Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri (Global Ports), Küba'nın başkentindeki Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik Küba'da "Aries S.A" ile 15 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Global Yatırım Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, Global Ports'un, anlaşma hükümleri gereği, işletme modelini 21 Haziran 2018'den başlayarak anlaşma süresince Havana Kruvaziyer Limanı'na da uygulayacağı belirtilerek, bunun karşılığında yolcu sayıları da dahil olmak üzere çeşitli parametrelerde büyümeye dayalı bir yönetim ücreti alacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, limana gelen yolcu sayısının 2017'de yıllık yüzde 156 artışla yaklaşık 328.000 olduğu, 2018'de de 500.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Global Ports'un 7 ülkede 13 kruvaziyer, 2 ticari liman ağı bulunuyor.

Kaynak: Reuters