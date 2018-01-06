Havayolu yolcu trafiği yüzde 11 arttı

06 Ocak 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2017 yılı havayolu istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda yüzde 3,8 artışla 588 bin 435, toplamda ise yüzde 3,2 artışla 1 milyon 499 bin 119'a yükseldi.

Aynı dönemde üst geçiş trafiği yüzde 9,6 artışla 413 bin 97'ye çıktı. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle yüzde 4,5 artışla 1 milyon 912 bin 216'ya ulaştı.

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl iç hat yolcu trafiği yüzde 6,9 artışla 109 milyon 599 bin 161, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 83 milyon 432 bin 585 oldu.

Böylece geçen yıl sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük trafiği ise yıl sonu itibarıyla iç hatlarda yüzde 3,9 artışla 891 bin 157 ton, dış hatlarda yüzde 12,4 artışla 2 milyon 494 bin 364 ton, toplamda ise yüzde 10 artışla 3 milyon 385 bin 522 ton oldu.

İstanbul'da uçak trafiği azaldı, yolcu sayısı arttı

Kaynak: AA