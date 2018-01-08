Hayvancılıkta modernizasyon yatırımına yüzde 50 hibe

08 Ocak 2018

Ali Ekber YILDIRIM

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için 41 ilde yeni ahır ve ağılların yapımına veya mevcut olanların yenilenmesine yüzde 50 hibe desteği verecek. Yatırımcıların hibe desteğinden yararlanmak için 31 Ocak 2018’e kadar yatırım yaptıkları ilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin yeni inşaat veya tadilatlarının desteklenmesine ilişkin “Proje Uygulama Rehberi” yayınlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan DAP, GAP, KOP ve DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi’ne göre, mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin yeni inşaat veya tadilatlarının yapılmasına ilişkin yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Yatırımda alt ve üst sınırlar

Yatırımlarda, büyükbaş işletmelerinde anaç hayvan varlığı alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baş kapasiteli ahır ve ağıl yapımı olması gerekiyor. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan yatırımlarda gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılacak.

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Kimler başvurabilir?

Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne 31 Ocak 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Büyükbaş ahır yapımı için başvuranların başvuru tarihinden en az bir yıl önce bakanlık TÜRKVET veri tabanına kayıtlı aktif işletmesi olması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihinde (15 aylıktan büyük) en az 10 baş, en fazla 49 baş anaç sığıra sahip işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Küçükbaş ağıl yapımına müracaat edecek olanların ise, başvuru tarihinden en az bir yıl önce Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı; başvuru tarihinde (bir yaşından büyük) en az 100 baş ve en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

İşte hibe alacak 41 kent:

Doğu Anadolu Projesi

Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,

Erzincan, Erzurum, Elazığ,

Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya,

Muş, Sivas, Tunceli ve Van.

Konya Ovası Projesi

Aksaray, Karaman, Kırıkkale,

Kırşehir, Konya, Nevşehir,

Niğde ve Yozgat.

Güneydoğu Anadolu Projesi

Adıyaman, Batman, Diyarbakır,

Gaziantep, Kilis, Mardin,

Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.

Doğu Karadeniz Projesi

Artvin, Bayburt, Samsun,

Giresun, Gümüşhane, Ordu,

Rize, Tokat ve Trabzon.