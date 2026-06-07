Google Haberler

Hazine 1 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında piyasalarda takip edilecek yeni ihraç takvimini açıkladı. Bakanlık, yarın 1 tahvil ihalesi ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hazine 1 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın 1 tahvil ihalesi ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 8 Haziran Pazartesi günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar