Hazine 1 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında piyasalarda takip edilecek yeni ihraç takvimini açıkladı. Bakanlık, yarın 1 tahvil ihalesi ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın 1 tahvil ihalesi ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 8 Haziran Pazartesi günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Ayrıca 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.