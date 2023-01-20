Hazine alacakları 20,6 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2022 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 6,1 milyar lira tahsil edildi.