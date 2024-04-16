Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten KDV açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'KDV oranlarında artış olacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada dolaşan 'KDV oranlarına zam yapılacak' iddiaları hakkında, 'KDV oranlarında artış yapmadık. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz.' açıklamasında bulundu.
KDV oranlarında artış yapmadık!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2024
Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz. https://t.co/h2H6GaM1z9