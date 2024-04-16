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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten KDV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'KDV oranlarında artış olacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada dolaşan 'KDV oranlarına zam yapılacak' iddiaları hakkında, 'KDV oranlarında artış yapmadık. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz.' açıklamasında bulundu.