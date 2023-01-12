Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Zamlı maaşlar iki parça halinde yatacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğünce yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesinin sağlandığı belirtildi.

Zamlı maaşlar iki parça halinde ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı memurların alacağı zamlı maaşların tarihine ilişkin çok kritik bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."