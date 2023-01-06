Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Zam ne kadar olacak?

2023'ün ilk 6 ayında memur ve emeklinin maaş artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artışın yüzde 30 olacağını açıkladı. Memur ve emekliler zamlı maaşlarını almayı beklerken maaşlarına bir zam daha geliyor.

Ek gösterge 15 Ocak’ta yürürlüğe giriyor

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 30'luk zammın ardından 3600 ek gösterge farkı da geliyor. 5.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede memurların emekli aylıklarında büyük fark yaratılacak.

Yüzde 30'luk zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL oldu. Ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 TL zamlanacak. 2200'den 3600'e çıkanların maaşlarındaki artış ise 100 TL seviyesinde olacak.