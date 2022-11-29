Helal pazarında 63 milyar dolarlık ihracat fırsatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Ekonomi Raporu 2022, İstanbul'da İİT üyesi ülke bakanlarının katıldığı bir etkinlikte duyuruldu. İİT Helal Ekonomi Raporu 2022'ye göre, İİT üye devletleri, geçen yıl helal ekonomi ürünlerinde 275 milyar dolar tutarında ihracata karşılık 338 milyar dolar ithalat yaptı. Gerçekleşen 63 milyar dolarlık dış ticaret açığında başı çeken sektörler; gıda, hazır giyim, ilaç ve kozmetik oldu. İİT helal ekonomi ithalatının yüzde 18'i İİT içinden yapılırken, sadece Türkiye, Endonezya ve Malezya, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardı. Helal ekonomi ürünlerinde Malezya ve Endonezya ile birlikte 20'den fazla kalemde üretim ve ihracat yapabilme kapasitesine sahip olan 3 ülkeden biri olarak öne çıkan Türkiye'nin, bu açığın kapatılmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

İİT Ticareti Geliştirme Merkezi söz konusu 63 milyar dolarlık ticaret açığını, İslam ülkeleri arasındaki ticareti daha fazla geliştirerek kapatmayı amaçlayan stratejiler geliştirdi. İİT Helal Ekonomi Raporu 2022’ye göre, Müslüman ülkelerindeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamalar geçen yıl 1,07 trilyon dolara ulaşırken, bu rakamın 2026 yılına kadar 1,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Bu büyüme, İİT ülkeleri arasında üretim, yatırım ve ihracatta güçlü bir fırsat penceresi sunuyor. Sağlıklı, helal ve organik gıda ürünlerinde yüksek bir tüketici talebi bulunuyor. İİT ülkeleri gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde ithalata bağımlı durumda. İİT ülkeleri, 2021’de kozmetikte 13,65 milyar dolar ithalat yaparken, sadece 4,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Rapora göre, Endonezya, kokulu ürünlerin yüzde 12’sini ABD’den ithal ediyor. Ancak aynı ihtiyacını diğer bir İİT üye devleti olan Mısır’dan karşılayabilir.

İİT’nin kozmetik harcaması 2021’de 47 milyar dolar olurken, bu rakamın 2026’da 69 miyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

İslam ülkeleri, ilaçta 2021’de toplam 56,93 milyar dolar ithalata karşılık sadece 5,31 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. İlaçta negatif ticaret dengesi 51,62 milyar dolar oldu. Bu, son 5 yılın en yüksek net ithalatına denk geldi. Bununla beraber İİT ülkelerinin yerel aşı geliştirme ve yerel ilaç üretiminde kendilerini geliştirmeye başladıkları gözlemleniyor.

İİT üyesi ülkeler, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde geçen yıl 101,94 milyar dolar değerinde ihracata karşılık 34,96 milyar dolar ithalat yaptı. 66,98 dolar tutarında pozitif bir ticaret dengesi oluştu. Rapora göre, Suudi Arabistan tişörtlerin yüzde 12’sini Hindistan’dan ithal ediyor. Bunlar, alternatif olarak Bangladeş’ten temin edebilir. İİT bölgesinde yaşayan tüketiciler, 2021’de hazır giyimde 239 milyar dolar harcama yaptı. Bu harcamaların 2026 yılına kadar 361 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İİT Helal Ekonomi Raporu 2022, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Dinar Standard tarafından hazırlandı.

İslami finansın 2025 yılına kadar 4.82 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor

İİT ülkelerindeki İslami finans varlıkları 2020’de 3,32 trilyon dolar değerinde bulunuyordu. Bu büyüklüğün yıllık yüzde 7,8 büyüme ile 2025 yılına kadar 4,82 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Seyahat, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olurken, İİT hükümetleri, turizm sektörünü canlandırmak için turizm şirketlerine destek vermeye başladı. İKT üyesi devletler, helal ekonominin 8 sektöründe toplam 180 yatırım aldı.

Türkiye, Ticaret ve Yatırım Endeksi’nde ilk 5’te

Rapor, İKT üyesi ülkelerin helalle ilgili sektörlerdeki küresel ve İİT içi ticari faaliyetlerini, ayrıca ülkenin yatırımcılar için çekiciliğini sıralayan İİT Helal Ekonomi Ticaret ve Yatırım Endeksi’ni de içeriyor. Endeks, İslami ekonominin 8 sektörünün her biri için 5 bileşen halinde düzenlenmiş 61 ölçütten oluşuyor. Endekste ilk 5 sırada yer alan ülkeler Malezya, BAE, Suudi Arabistan, Türkiye ve Bahreyn olarak belirlendi.