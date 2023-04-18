Hem yürüyüp hem para kazanmak isteyenler buraya! İşte adımlarınızı paraya dönüştürecek uygulamalar

Attığınız adımları nakit paraya veya hediye kuponuna çevireceğiniz birçok uygulama bulunuyor. Adımlarınızı gün sonunda birkaç reklam izleyerek para veya kupona çeviriyorsunuz. İşte yürüyerek para kazanmanızı sağlayacak uygulamalar...

1. SweatCoin

Adımları paraya dönüştüren uygulamalar arasında önde gelenlerden biri SweatCoin. Uygulama üzerinden günlük giriş yaparak adımlarınızı SweatCoin'e dönüştürüyorsunuz. Biriktirdiğiniz coinleri uygulamanın mağazasında kullanabiliyorsunuz. Apple ürünlerinin yanı sıra yoga dersleri de alabileceğiniz adımlarınızı, dilerseniz hayır kurumuna bağışlamak için de kullanabilirsiniz.

Android ve iOS cihazlar tarafından rahatça indirilen uygulama, %100 veri gizliliği ilkesine bağlı kalır. Uygulama 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve kategorisinde en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

2. AdımPara

Yine yürüyerek para kazanabileceğiniz, kişisel verilerin güvenliğini temin eden uygulamalardan bir diğeri de AdımPara. Uygulama, adımlarınızı saymak için internete ihtiyaç duymaz. Günün belirli zamanlarında ya da gece 12 olmadan önce uygulamaya girerek adımlarınızı “AdımPara"ya dönüştürmeniz yeterli.

Bonus ödül hizmeti sunan uygulama, belirli sayıda adım sınırlarını geçtikçe sizlere ekstra AdımPara'lar kazandırır. Kazandığınız AdımPara'ları direkt olarak uygulamanın içindeki mağazada kullanabilirsiniz. Elektrikli ev aletlerinden diyetisyenlik hizmetine kadar geniş yelpazede ürün içeriği bulunan mağazada sahip olduğunuz AdımPara'ya göre alışveriş yapabilirsiniz. Kazandığınız AdımPara'ların geçerliliğinin 1 yıl olduğunu da unutmayın.

3. Stepbet

Google Play ve App Store üzerinden indirilebilen uygulama, sizleri yalnızca yürüyüş değil; egzersiz yapmaya da teşvik ediyor. Adım ve fitness hedefleri oluşturup hedeflerinizi gerçekleştirerek para kazanabilirsiniz. Hedeflerinizi günlük olabildiği gibi haftalık, aylık olarak da oluşturabilirsiniz.

Hedefleriniz üzerinden kendinizle bahse girebileceğiniz uygulamada, gerçekleştirme ya da gerçekleştirememe durumunuza göre de para kaybetmiyorsunuz. Google Fit, Garmin, Apple Health, Apple Watch ve Fitbit ile ortaklaşa çalışan uygulama, sizleri bir önceki güne göre daha aktif ve daha motive etmeyi hedefliyor.

4. Runtopia

Runtopia, yürümenin yanı sıra sizi koşu ve bisiklete binme aktiviteleri için de teşvik eder. Bu uygulama ile kişisel koşu hedeflerinizi belirleyebilir, GPS özelliğiyle antrenmanınızdaki mesafe/eğim gibi analizleri yapabilirsiniz.

Yapılan aktiviteleri kendi para birimine çeviren aplikasyon, siz görevleri tamamladıkça ve spor topluluklarına katıldıkça Spor Coin kazanırsınız. Coinleri kupon, ücretsiz üyelikler veya uygulamadaki birçok ürünü almak için kullanabilirsiniz.

5. Walking Money

Walking Money ile adımlarınızı çok kolay bir şekilde hediye kuponlara ve nakit paraya çevirebilirsiniz. Bu uygulamada her adımınız 1 FunWalk puanına denk gelir. Adımlarınızın puana dönüşümünü günlük olarak yapmalısınız, aksi takdirde o günkü adımlarınız silinir. Uygulama üzerinden kazandığınız puanlarla Amazon, Starbucks, Google Play üzerinden rahatça alışveriş yapabilirsiniz.