Her 15 saniyede 1 uçak geçti

13 Ocak 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018 yılında Türk hava sahasından 15 saniyede bir uçak geçtiği bilgisini verdi.

Turhan, "Geçen yıl Türk hava sahasında 474 bin 987'si transit üst geçiş olmak üzere, toplam 2 milyon 17 bin 763 uçuş gerçekleşti. Bu da ortalama 15 saniyede bir uçağa karşılık geldi" diye konuştu.

Bakan Turhan'ın paylaştığı verilere göre, Türk hava sahasında geçen yılın sonu itibarıyla gerçekleşen uçuş sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artış kaydedildi.

Kaynak: AA