Hibe ile kurulan işletmeler istihdam kapısı oldu

24 Mayıs 2018

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 9 yıl önce bin 860 dönüm alan üzerinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hibe desteğiyle kurulan işletme sayısı 50'ye yükseldi.

Tarıma dönük sanayinin öncü kuruluşlarından biri olarak görülen ve bölgedeki yetiştiriciye umut olan OSB'de işletme sayısının artması bölge insanına da yeni iş imkanları yarattı.

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Kadri Oyur, devlet desteğiyle kurulan işletmelerin hem bölgede işsizliğin azalmasını sağladığını hem de kırmızı et üretimiyle ülke ekonomisine katkı verildiğini söyledi.

OSB'nin bütün alt ve üstyapı yatırımlarının devlet tarafından yapıldığını belirten Oyur, "Bölgemizde çalışan 50 işletme var. 7 işletme ve kesimhanemiz inşaat halinde. İşletmeler tamamlandığı zaman bölge 20 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak." dedi.

Devletin son dönemlerde kentin hayvancılık üssü olarak ön plana çıkması için ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Oyur, OSB'yi daha da büyüterek 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Oyur, "2023 yılına kadar da bölgenin kapasitesini 50 bin büyükbaş hayvan seviyesine ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye için örnek teşkil ediyor"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş de ihtisas OSB'de 80 besi işletmesinden 50'sinin tamamlandığını belirtti.

Güneş, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında kent genelinde tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı finansman desteği sağladığını anlattı.

Kurum tarafından yürütülen program kapsamında Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelere desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Güneş, "Kurum olarak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 işletmeye destek verdik. Bu işletmelerimiz çalışıyor. 50 işletmeye 85 milyon lira yatırım tutarı karşılığında 40 milyon lira hibe desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Devlet desteğiyle kentin bölgede bir hayvancılık üssü haline geldiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de başka illere de örnek teşkil etti. Burada hayvancılık yapılıyor. Bin kişiye de istihdam sağlandı. Ayrıca çok sayıda kişi hem direk hem de dolaylı olarak bu işletmeler sayesinde iş sahibi oluyor."

Kaynak: AA