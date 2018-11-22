Hidromek’in kurucusu Hasan Basri Bozkurt vefat etti

22 Kasım 2018

Türk sanayisinin duayen isimlerinden HİDROMEK’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, 71 yaşında yaşamını yitirdi. İşçilikten mühendisliğe ve iş insanlığına uzanan emek ve vizyon dolu yolculuğun simgesi olan Bozkurt’un vefatı, iş dünyasını, çalışanlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ankara Siteler’de küçük bir atölyede temelleri atılan HİDROMEK’i, uluslararası bir marka haline getiren Hasan Basri Bozkurt, eşine ve işine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı: “Hayatta iki büyük aşkım var, biri eşim, biri işim. Başarımızın altında azimli olmak, azimle ve severek çalışmak yatıyor. Eğitim ve üretim bu ülkenin ilacı, kurtuluş reçetesi. Eğitime, üretime yatırım! İnsana, teknolojiye ve AR-GE’ye yatırım! İşini aşk ve tutkuyla yapan çalışana yatırım! Türkiye’ye ve geleceğine yatırım!”

Dün vefat eden Bozkurt, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak (Diyanet İşleri Başkanlığı Camisi) Cuma namazına müteakip Karşıyaka Kabristanında defnedilecek.

Hasan Basri Bozkurt kimdir?

Türkiye’nin iş makinesi üreticisi olan HİDROMEK A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Aynı okulda lisansüstü eğitimine devam ederek 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi oldu. Çalışma hayatına 1973 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak başlayan Bozkurt, 4 yıl burada hizmet verdikten sonra 1978 yılında Karayolları teşkilatından ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı HİDROMEK’i kurdu.

Eğitime büyük önem veren Hasan Basri Bozkurt, özellikle okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu “Kalifiye” eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek eğitim kurumlarıyla çeşitli iş birliklerini hayata geçirdi. Ankara Sanayi Odası ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP)”nın kurulmasında ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “ASO Teknik Koleji”nin yapılmasında aktif rol üstlendi. Çankaya Üniversitesi ile iş makineleri alanında bilgi birikimi olan mühendislerin yetişmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol de yine kendi imzasını taşımaktadır. Hasan Basri Bozkurt, evlidir ve iki erkek evlada sahiptir.