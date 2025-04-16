Hükümete desteği artırma çağrısı yapan TZOB'dan 'çiftçi kalmayacak' uyarısı

Sakarya'nın Geyve ilçesine gelen Bayraktar, beraberinde Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar ve çiftçilerle zirai don olayının yaşandığı ayva bahçesi ve üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

"Afetleri uç noktalarda yaşamaya başladık"

Son yıllarda doğal afetlerde artış yaşandığına işaret eden Bayraktar, "2024'te 1257 afet yaşadık, bu 10 sene evvel 500'dü. Bugün yaşadığımız olay bu; sayı artarken şiddet de artıyor, yani afetleri uç noktalarda yaşamaya başladık. Asıl tehlikeli olan bu" diye konuştu.

"Önümüzdeki yılın üretimini de olumsuz etkileyebilir"

Bayraktar, mevsimlerin kaymaya başladığını, bitkisel üretimin buna dayanmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Ocak ve şubat kurak geçti hatta şubatta don hadiseleri yaşadık, Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı. Geçen ay da gerekli yağışlar olmadı. Yağmurlar nisan başında geldi. Bundan memnuniyet duyduk ama kar beklemedik. Karın arkasından don olayı. Türkiye'de son 30 yılda böyle sıcaklık düşmesi görülmedi" ifadelerini kullandı.

'Çiftçi kalmayacak' uyarısı

Pamukova ve Geyve başta olmak üzere Sakarya genelinde ayva, üzüm, şeftali, ceviz ve bazı ürünlerin zarar gördüğünü belirten Bayraktar, yüzde 90'a varan hasar meydana geldiğini kaydetti.

Gövde ve dallarda da yanma olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yanan ağaçlar önümüzdeki yıl da meyve vermez demektir. Sadece bu yılı değil, önümüzdeki yılın üretimini de olumsuz etkileyebilir. Çoluğuyla çocuğuyla bu kadar emek veren, gayret edenlerin bütün emeği bir gecede yok oldu. İşte bunun için çiftçiyi, gençlerimizi tarlada tutamıyoruz çünkü her türlü afetle açık üretim yapıyoruz. Afetler devam ettiği sürece üretici nasıl dayanacak. Üreticinin bu gibi durumlarda, böyle sıkıntılı zamanlarında hep birlikte arkasında durmamız gerekiyor, durmazsak çiftçi kalmaz."

"Üreticiye nakit desteği ve kredi imkanı verilmeli"

Bayraktar, çiftçinin borçlarının uzun vadeli ve faizsiz yapılandırılması gerektiğini ifade ederek, "Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) hasar tespitlerinde hassas ve adaletli olmasının talep edildiğini" söyledi.

Üreticiye nakit desteği ve kredi imkanının verilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bununla alakalı ilgili bakanlıklarla görüşeceklerini anlattı.

Bayraktar, zirai donun ardından Tarım ve Orman Bakanlığının çalışma başlattığını anımsatarak, "'Üretici maliyetlerini hesaplayacağız ve üreticimize ödeyeceğiz' diyorlar. Bundan memnuniyet duyuyoruz ama bunun yanında diğer taleplerimizin de yerine gelmesini bekliyoruz" dedi.

"65 ilimizde hasar ve don zararı var"

Afetin 10 Nisan'da başladığını ve 4 gün devam ettiğini anımsatan Bayraktar, "Türkiye'nin birçok bölgesinde halen risk devam ediyor. Bize intikal eden son duruma göre 65 ilimizde hasar ve don zararı var, bu belki de artacak. Bazı illerde risk devam ediyor" diye konuştu.