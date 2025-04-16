Son dakika: Bakan Yumaklı'dan 'zirai don' açıklaması: Sigortası bulunmayan üreticilere de desteğimiz olacak

Türkiye son yılların en ağır zirai don olayını yaşarken, ülke genelinde meyve bahçeleri büyük zarar gördü, çiftçinin zararı katlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kayısı ağaçlarının neredeyse tamamının donduğu Malatya'da üreticilere yönelik destek açıklamasında bulundu.

34 ilin zirai dondan etkilendiğini belirten Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok.

‘Mahvolduk, çarşı pazar yanacak' gibi açıklamalar sorumsuzca

-İşte ‘mahvolduk’, ‘ülkemizde gıda problemi olacak’, 'çarşı pazar yanacak' gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır.

-Meyve gruplarında bazı yerlerde çok fazla bazı yerlerde az etkili oldu. Bir ilin içerisinde bazı ürünler yüzde 80-90 etkilendi.

-2014 yılında da benzer bir don hadisesi olmuştu, o mart ayında olduğu için orada sebze de etkilenmişti. Ama şimdi büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir hususla karşı karşıyayız.

-Türkiye’de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.

Sigortası bulunmayan üreticilere de desteğimiz olacak

-Sigortası olanların ödemesi tespitin hemen ardından yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz.