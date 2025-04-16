Tarımda alarm zilleri! Zirai don felaketi sonrası TZOB Başkanı Bayraktar'dan fon çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10-13 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde etkili olan ve hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düştüğü zirai don felaketinin, 65 ildeki tarımsal üretimi ciddi biçimde etkilediğini söyledi.

Bayraktar, görüntülü basın açıklamasında üreticilerin karşı karşıya kaldığı zararın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Tarımsal üretimin devamlılığı için don afetinden zarar gören tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması amacıyla bir fon oluşturulmalı" dedi.

Bayraktar, son dönemde sadece şubat ayından bu yana üçüncü kez büyük çapta don hadisesi yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok ilimizde don meyve bahçelerini vurdu. Mart ayında Manisa ve Ege Bölgesi'nde üzüm bağları zarar gördü. Nisan'daki don ise neredeyse tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Özellikle kayısı, ceviz, kiraz, üzüm, elma, zeytin, ayçiçeği, şeker pancarı, fındık, çay, kivi, narenciye, karpuz gibi çok sayıda üründe ciddi zararlar meydana geldi."

Don afetinin özellikle ihraç edilen ürünleri vurduğuna işaret eden Bayraktar, bu durumun hem ülke ekonomisini hem de tüketici fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. "Bazı bölgelerde zarar oranı yüzde 100’lere ulaştı. Zararın tam boyutu ise ancak hasar tespit çalışmaları tamamlandığında netleşecek" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz destek bekliyor"

Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsaldan göçün önlenmesi için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, şu çağrılarda bulundu:

* Don zararının karşılanması için özel bir fon oluşturulmalı

* Çiftçilere nakit destek ve girdi desteği sağlanmalı

* Banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlar faizsiz ertelenmeli

* Yeni kredi olanakları oluşturulmalı

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın maliyetlerin karşılanmasına yönelik bir çalışma başlattığını da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Tarım sigortalarının kapsamı gözden geçirilmeli"

Hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Bayraktar, Ziraat Odalarının sahada aktif rol üstlendiğini söyledi. Çiftçilerin çoğunun sigortasız olduğunu dile getiren Bayraktar, "Sigorta kapsamı dışında kalan üreticilerimizin zararları da mutlaka karşılanmalıdır. TARSİM kapsamında olan çiftçilerimiz ise hem sigorta şartları hem de hasar tespiti süreçlerinde sıkıntılar yaşıyor. Tüm bu sorunlara hassasiyetle yaklaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine de değinen Bayraktar, 2014 yılında 500 olan doğal afet sayısının 2024 yılında 1257’ye çıktığını söyledi. "Türk çiftçisi tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor. Onların emeğinin ve üretiminin arkasında durmak hepimizin görevi" diyerek sözlerini tamamladı.