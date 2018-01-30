HÜRKUŞ-B envantere girmek için gün sayıyor

30 Ocak 2018

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye’nin ilk özgün tasarım insanlı uçağı olan HÜRKUŞ’un, TSK’ya teslim edilecek HÜRKUŞ-B varyantı ilk uçuşunu yaptı. HÜRKUŞ-B Türk Hava Kuvvetleri tarafından temel eğitim uçağı olarak sipariş edildi. HÜRKUŞ-B’de ASELSAN tarafından geliştirilen sayısal kokpit kullanılıyor. Böylece silahlı olarak yakın hava desteği görevi yapacak HÜRKUŞ-C’ye bir adım daha yaklaşıldı. HÜRKUŞ-B, yapılacak kapsamlı testler ile 90 saatlik test ve değerlendirme uçuşu sonucunda bu yılın ortalarında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (TAI) yapılan yazılı açıklamada ilk test uçuşunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Test uçuşunun görüntüleri de yayınlandı. HÜRKUŞ’un geliştirme safhasındaki modeli olan ve sivil alanda kullanılacak HÜRKUŞ-A’ya göre daha dengeli ve daha kapsamlı üretilen HÜRKUŞ-B versiyonunda TAI’nin özgün tasarımı kanatlar dikkat çekti. TAI Genel Müdürü Temel Kotil, “HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı” dedi. Testin başarıyla gerçekleşmesinin ardından uçağın test aşamaları devam edecek. HÜRKUŞ-B için motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok test uygulanacak” dedi.

Sayısal kokpit, basınçlı kabin

HÜRKUŞ-B, ASELSAN tasarımı sayısal kokpiti (glass cockpit), basınçlı kabini, fırlatma koltuğu, oksijen desteği ve iniş takımlarının özellikleri bakımından jet uçaklarında kullanılan sistemlere benzer özellikler taşıyor. HÜRKUŞ’un silahlı varyantı olacak HÜRKUŞ-C’nin çalışmaları da sürüyor. HÜRKUŞ-C, gece görüş özellikli kokpiti yanında milli olarak geliştirilen füze ve güdümlü bombaları kullanma kabiliyetine sahip olacak.