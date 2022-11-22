İBB Meclisinde metro hattı projesi için 925 milyon dolar dış borçlanmaya onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar, artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebine onay verildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün 18,5 kilometre uzunluğunda ve 10 istasyondan oluşacak Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebi gündeme geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, İBB'nin borç tutarının borçlanma haddini aşması sebebiyle bu miktarda dış borçlanma yapılabilmesi için borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan ve İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması şartıyla borçlanmayı uygun gördü.

Bu haliyle Mecliste görüşülen madde oy birliğiyle kabul edildi.