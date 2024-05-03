Bakan açıkladı: Dış ticaret açığı belirlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklıyor.

"Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1.02’den yüzde 1.08’e yükseldi açıklamasında bulunan Bakan Bolat, "nisan ayında ihracat 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat 29,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı nisan ayında yıllık yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolar oldu" ifadesinde bulundu.

Bakan Bolat, ihracattaki sınırlı artışın en önemli nedeninin Ramaza Bayramı tatili olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Dün gece yarısından sonra ayağımızın tozuyla OECD bakanlar zirve toplantısı için günübirlik gittiğimiz Paris'ten geldik. Yoğun programlar gerçekleştirdik. 38 ülkeden muhataplarımız vardı. Onlarla görüşme fırsatı bulduk. Dünya ticaretiyle ilgili kritik günlerin yaşandığı ortamda gerek yeşil ekonominin sanayiler açısından etkileri ve uyum konusu, gerekse devlet sübvansiyonları arasına girecek yarışın dünya ticareti ve ekonomik refah açısından doğurabileceği zararlı etkiler ve bu konunun mevzuat kapsamında düzenli şekilde yönetilmesi başlığı. Haksız ticaret ve yasadışı ticareti engelleme noktasındaki alınacak tedbirler ama ülkeler arasında doğan ihtilaflarla kurallara dayalı çok taraflı düzenin tesisi ve anlaşmazlıkların uyum mekanizmalarına ilişkin ülkemizin görüşlerini ortaya koyduk.

AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu başkan yardımcısıyla ikili görüşme yaptık. Aralık ayı başında AB konseyine Türkiye ile ekonomik ilişkilerin yeni bir yol haritasına kavuşması, gümrük birliğinin modernizasyonu talebi gibi başlıklarda yaptıkları tavsiyelerle ilgili olarak AB komisyonu aynı görüşünü koruyor. Haziran'ı geçirmeden Brüksel'de bir araya gelme konusunda anlaştık.

Gazze'de 7 aydan bu yana devam eden katliam ve soykırım karşısında İsrail'le ekonomik ilişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesi kararı alındı. Ateşkesi sağlama ve masum sivil halkın yerleşim yerlerinin böylesine acı ve yıkıcı tabloyla karşılaşmaması için Türkiye olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık. İnsani yardımlar konusunda da baştan bu yana çok büyük duyarlılık gösterdik, dünyanın en çok yardım eden ülkesi konumuna ulaştık. İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'de zor durumda olan kardeşlerimizin yardımlara ulaşmasında uzlaşmaz tutumu nedeniyle 54 ürün grubunda Türkiye'den ihracatın durdurulması, gümrük işlemlerinin yapılmaması kararı başlatılmıştı. Ateşkes olması beklenirken tam tersine olmaması ve Refah bölgesindeki insanların durumunun kötüleşmesiyle birlikte devletin aldığı karar gereği ihracat ve ithalatta İsrail'e yönelik olarak ticaret kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar uygulanacak. Bu noktada Filistin konusunda Filistinlilerin bu karardan etkilenmemesi nedeniyle teknik görüşmeleri yürütüyoruz.

2023 dünya ekonomisi için çok zor geçti. 2023'te dünya ticareti yüzde 1,2 küçüldü, ihracat yüzde 5 küçüldü. 2023 yılı büyüme olarak yüzde 3,2 vasat büyüme rakamıyla kapatıldı. En önemli pazarlarımız olan batı pazarlarında ise yüzde 1,5 civarında büyüme oldu. AB'den yüzde 0,7, ABD'de yüzde 2,5 büyüme gerçekleşmişti. Bunun anlamı çetin şartlarda pazar mücadelesi veriyoruz.

Türkiye dünyadaki rakiplerinin arasında bu anlamda olumlu yönde ayrışıyor. Türkiyemiz 2023'te 1 trilyon dolar eşiğini aştı. 2023'te en sevindirici 3 gelişme var. İhracatımız mal ihracatımız sınırlı da olsa artış gösterdi. Hizmetler ihracatımız yüzde 12,5 arttı. Dünya küresel mal ihracatı yüzde 5 azalırken Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1.02’den yüzde 1.08’e yükseldi.

"Dış ticaret açığı 9,9 milyar dolar"

Nisanda, ihracatımız 2023 yılının aynı ayına göre %0,13 oranında artarak, 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazdaki artış hızının yavaşlamasının en önemli sebebi, Nisan ayındaki 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinin neden olduğu takvim etkisidir. Hafta içinde, hafta sonlarına göre daha çok ihracat yapılmakta olup, Ramazan Bayram tatili ve 23 Nisan resmi tatilinin hafta içine denk gelmesi sebebiyle, yıllık bazda sınırlı bir artış kaydedilmiştir. Bununla birlikte, 2024 Nisan ayındaki ihracatımız, tarihsel olarak en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatı olmuştur.

İthalatımız ise, Nisan ayında yıllık bazda %4,2 oranında artarak, 29 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel fiyatlardaki artıştan kaynaklanan enerji ve kıymetli metal ithalatındaki yükseliş, Nisan ayı ithalat artışında etkili olmuştur. 1 haftalık Ramazan Bayramı ve 23 Nisan tatili nedeniyle, takvim etkisi de ithalattaki sınırlı artış üzerinde de etkili olmuştur.

Böylelikle, 2024 Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 13,3 oranında artışla 9,9 milyar dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 yüzde puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşmiştir.